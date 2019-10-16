Справи Вілкула і Колєснікова відправили до суду: у чому їх звинувачують

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальні акти щодо колишнього голови Дніпропетровської ОДА Олександра Вілкула та колишнього голови Держагентства з управління корпоративними правами та майном Дмитра Колєснікова.

Колишніх регіоналів судитимуть за діяльність у часи Януковича. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

Коротко про головне: Вілкул та Колєсніков під підозрою: що про це відомо

За версією слідства, у 2011-2012 роках Олександр Вілкул, будучи головою Дніпропетровської ОДА, видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок Колгосп "Катеринівська" і "імені Горького" загальною площею близько 21 гектарів для розширення кар'єру Орджонікідевского ГЗК. Зараз там знаходяться гірські відвали. Збитки оцінюються в 12 мільйонів гривень.



Інфографіка Генпрокуратури

Крім того, у серпні 2012 року Вілкул, як стверджує прокуратура, змінив цільове призначення 45 гектарів сільськогосподарських земель ТОВ "Арт Ленд". З ріллі вони стали пасовищем (хоча за законом її спочатку потрібно законсервувати на три роки, чого не було зроблено), а потім – землею промислового призначення. Збитки оцінюють у 5 мільйонів гривень.



Інфографіка Генпрокуратури

Що стосується Дмитра Колєснікова, йому закидають причетність до відчуження виробничого і лабораторно-побутового корпусу Інституту трубної промисловості імені Осади по вул. Писаржевського, 1а у Дніпрі площею майже 7 тисяч квадратних метрів і списанню обладнання, що там знаходилось. Сталося це у період, коли Колєсніков очолював Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном (воно існувало у 2010-2012 роках).

Це цікаво: Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує другий номер у списку "Опозиційного блоку"

За інформацією ГПУ, Колєсніков підписав зміни до переліку майна, що не включається у цілісний майновий комплекс, а також рішення про перейменування приміщень виробничого корпусу №1 на спортивно-оздоровчий корпус, а приміщення лабораторно-побутового корпусу – на корпус громадського харчування.

Слідство вважає, що це було зроблено "для маскування істинної функції, яку могли виконувати два виробничі корпуси державного підприємства особливого стратегічного значення". За його словами, в результаті дій Колєснікова відбулося фактично знищення оборонного підприємства, що брало участь у виробництві ракет "Смерч", "Ураган", "Град".

Інкриміновані Колєснікову дії уможливили безперешкодне незаконне відчуження цехів, ринкова вартість яких на той момент становила 16 мільйонів 701 тисячу гривень.

Пізніше Дніпропетровська міська рада продала на аукціоні підприємство менш ніж за 5 мільйонів гривень. Після цієї приватизації промисловий потенціал підприємства був знищений, верстати вирізані, а лабораторія ліквідована.

Обидві справи кваліфікували за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу – зловживання владою і службовим становищем.

Відзначимо, що екснардепів від "Опоблоку" Олександра Вілкула і Дмитра Колєсникова відпустили на поруки депутата Дмитра Шпенова. Рішення відпустити колишніх нардепів на поруки обґрунтовано тим, що "прокурор не довів, що менш м'які заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними". Він також додав, що на Вілкула та Колєснікова заведені кримінальні провадження за однією статтею – зловживання службовим становищем.

Хто такі Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков?

Українські політики. Обидва – скандальні. Обидва – дуже заможні.

Олександр Вілкул – досвідчений представник Партії регіонів (яка у 2014 році переформовувалась в "Опозиційний блок"). З 2006 до 2010 року – був народним депутатом 5-го та 6-го скликань від цієї політсили. З 2010 до 2012 – очолював Дніпропетровську облдержадміністрацію. Після цього – аж до 2014 року – був віцепрем'єр-міністром України. Народний депутат 8 скликання від "Опозиційного блоку" (номер 2 у списку), заступник голови фракції. Член комітету ВР із європейської інтеграції.



Вілкул на посаді губернатора / Фото з архівів ОДА

У 2019 році балотувався на посаду Президента України від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку", а також до Верховної Ради.

Вілкула називали неофіційним господарем Кривого Рогу – за даними журналістських розслідувань, бізнес-імперія батька та сина Вілкулів складається з більшості найпривабливіших активів у місті.

Фігурант антикорупційного розслідування та низки кримінальних проваджень. Зокрема, ГПУ відкривала проти нього кримінальне провадження за несплату податків в особливо великих розмірах. А також кримінальне провадження за незаконну зміну цільового призначення землі. НАБУ – кримінальне провадження за приховування статків у деклараціях.

Дмитро Колєсніков – не менш досвідчений представник Партії регіонів (яка у 2014 році переформовувалась в "Опозиційний блок").

З 2006 до 2007 року був першим заступником міністра промислової політики. Потім був обраний народним депутатом 6 скликання. У 2010 році був міністром промислової політики в уряді Миколи Азарова. Після чого був призначений головою Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном, а з грудня 2012 року – головою Дніпропетровської ОДА (обіймав цю посаду до весни 2014 року).



Колєсніков на посаді губернатора / Фото з архівів ОДА

Народний депутат 8-го скликання від "Опозиційного блоку". Член Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. На момент обрання був заступником виконавчого директора у ГО "Фонд Олександра Вілкула "Українська перспектива".

Заслужений кнопкодав. Фігурант антикорупційних розслідувань щодо владних та податкових зловживань. Наприклад, будучи народним депутатом, "забув" про квартиру у столиці та отримував бюджетні гроші на компенсацію житла.