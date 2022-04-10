Президент отметил, что наше государство также обеспечивает максимальное внимание мира к своим потребностям, влияет на глобальную дискуссию, предлагает и продвигает новые санкции против России. Об этом он сообщил в ходе обращения.

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Мы делаем все, чтобы привлечь к ответственности каждого подонка, который пришел на нашу землю под русским флагом и убивал наших людей, истязал наших людей, разрушал наши города, мародерил и издевался,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в это время Россия только оправдывается и возражает, пытается переложить ответственность – лжет. Кроме того, страна-агрессор уже очень давно потеряла связь с реальностью.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео