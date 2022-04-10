Президент зазначив, що наша держава також забезпечує максимальну увагу світу до своїх потреб, впливає на глобальну дискусію, пропонує та просуває нові санкції проти Росії. Про це він повідомив під час звернення.

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Ми робимо все, щоб притягнути до відповідальності кожного покидька, який прийшов на нашу землю під російським прапором і вбивав наших людей, катував наших людей, руйнував наші міста, мародерив і знущався,

– наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер додав, що у цей час Росія лише виправдовується та заперечує, намається перекласти відповідальність – бреше. Окрім цього, країна-агресор вже дуже давно втратила зв'язок із реальністю.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео