Кроме того, президент дал специальное поручение для всех украинских учителей. Говорится о поддержке их педагогической деятельности и помощи.

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Работа с партнерами и разговор с президентом Финляндии

Владимир Зеленский рассказал, что 8 ноября он имел весь день встречи и совещания в Киеве после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Украинская позиция была представлена. И вообще наработки европейской политики на следующий период должно быть общим, скоординированным и таким, что прямо помогает нашему партнерству в Европе, в Евроатлантике. Так же как без сильной Америки глобальные дела приходят в упадок, так и без сильной Европы сохранение стабильности для европейских народов просто невозможно,

– сказал президент.

Он также подчеркнул, что следующая неделя должна также принести соответствующие результаты – в нашей работе с партнерами.

Кроме этого, глава государства отметил, что он говорил сегодня с Президентом Финляндии о сотрудничестве – и двустороннем, и с более широким кругом партнеров.

"Я благодарен Финляндии за всю оборонную и политическую поддержку, которую мы получаем. Уже 26 пакетов военной поддержки. Спасибо!" – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что вместе с финским коллегой обсудил перспективы ближайших месяцев, а также контакты Финляндии с другими государствами, с другими лидерами, которые принципиально важны для реального мира для Украины и всей Европы.

Делаем все, чтобы заставить Россию к нормальным, содержательным переговорам на основе международного права, а не террора,

– отметил украинский глава.

Ситуация на фронте и квартиры для военных

Зеленский также отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Фронт. Кураховское направление, Покровское направление – самые сложные сейчас. Военное командование, командование бригад работают над усилением позиций", – рассказал президент.

Он также подчеркнул, что продолжил государственную традицию уважения к Героям Украины – воинам, которые проявили чрезвычайную храбрость и заслуживают чрезвычайную благодарность.

Еще 30 квартир для наших украинских Героев. Воины и семьи воинов Сухопутных войск, Воздушных сил, ВМС, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, ТрО, Национальной гвардии Украины, а также работника ГСЧС Украины в Харьковской области – к сожалению, погибшего Героя Украины,

– рассказал украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что в Украине основой политики героев является наша не только память о тех, кто спас Украину своей смелостью, но и способность показать государственное уважение конкретными действиями, решениями и конкретным заботой об украинских героях.