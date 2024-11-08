Окрім того, президент дав спеціальне доручення для всіх українських вчителів. Мовиться про підтримку їхньої педагогічної діяльності та допомогу.

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Робота з партнерами та розмова з президентом Фінляндії

Володимир Зеленський розповів, що 8 листопада він мав весь день зустрічі й наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

Українська позиція була представлена. І взагалі напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству у Європі, у Євроатлантиці. Так само як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливе,

– сказав президент.

Він також підкреслив, що наступний тиждень має також принести відповідні результати – в нашій роботі з партнерами.

Окрім цього, глава держави зазначив, що він говорив сьогодні з Президентом Фінляндії про співпрацю – і двосторонню, і з ширшим колом партнерів.

"Я вдячний Фінляндії за всю оборонну та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую!" – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що разом з фінським колегою обговорив перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру для України та всієї Європи.

Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терору,

– зауважив український очільник.

Ситуація на фронті та квартири для військових

Зеленський також зазначив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Фронт. Курахівський напрямок, Покровський напрямок – найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій", – розповів президент.

Він також підкреслив, що продовжив державну традицію шани до Героїв України – воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність.

Ще 30 квартир для наших українських Героїв. Воїни й родини воїнів Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, ТрО, Національної гвардії України, а також працівника ДСНС України в Харківській області – на жаль, загиблого Героя України,

– розповів український лідер.

Зеленський також підкреслив, що в Україні основою політики героїв є наша не тільки пам'ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й здатність показати державну шану конкретними діями, рішеннями та конкретним піклуванням про українських героїв.