Также обсуждали, как будут работать потом – после победы. По словам Зеленского, разговор был вдохновляющим.

Кстати После войны, – Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину

Вдохновляющий разговор с Илоном Маском. С человеком, который делает ракеты для будущего. А не убивает ракетами ради прошлого,

– сказал глава государства.

Заметим, что с Маском Зеленский говорил 5 марта. Президент поблагодарил его за поддержку. На следующей неделе Украина должна получить очередную партию систем Starlink для разрушенных городов.

Утреннее обращение Зеленского:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!