Також обговорювали, як працюватимуть потім – після перемоги. За словами Зеленського, розмова була такою, що надихає.
До речі Після війни, – Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до України
Надихаюча розмова з Ілоном Маском. З людиною, яка робить ракети для майбутнього. А не вбиває ракетами заради минулого,
– сказав глава держави.
Зауважимо, що з Маском Зеленський говорив 5 березня. Президент подякував йому за підтримку. Наступного тижня Україна має отримати чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст.
Ранкове звернення Зеленського:
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