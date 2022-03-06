Також обговорювали, як працюватимуть потім – після перемоги. За словами Зеленського, розмова була такою, що надихає.

До речі Після війни, – Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до України

Надихаюча розмова з Ілоном Маском. З людиною, яка робить ракети для майбутнього. А не вбиває ракетами заради минулого,

– сказав глава держави.

Зауважимо, що з Маском Зеленський говорив 5 березня. Президент подякував йому за підтримку. Наступного тижня Україна має отримати чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст.

Ранкове звернення Зеленського:



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