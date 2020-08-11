В Украине насчитывается более 100 открытых реестров, что существенно упрощает работу журналистов-расследователей. Фактически каждый человек, который искренне интересуется какой-то темой, может сделать собственное расследование.

Все у ваших руках, або як зупинити корупцію

Оприлюднити інформацію досить легко, оскільки велика кількість онлайн-ресурсів дає можливість розмістити інформацію у вигляді блогу, або можна написати напряму в редакцію сайту та запропонувати свою тему дослідження.

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Публічність та увага суспільства – це сьогодні чи не єдиний інструмент хоча б гальмувати зупиняти тотальну корупцію.

Реєстр речових прав на нерухомість та База власників транспортних засобів дозволяє дізнатися інформацію про землю, будинки, квартири та автівки, якими володіють чиновники, депутати, політики, члени родин або будь-який інший фігурант розслідування.

В один ряд з цими інструментами варто поставити кадастрову карту, завдяки якій журналісти чи громадські активісти можуть отримати повну інформацію про земельні ділянки – ім'я власника чи орендаря, призначення землі, дату оформлення прав власності, обмеження для забудови тощо. Ці три джерела особливо корисні тим розслідувачам, які спеціалізуються на викриванні земельних махінацій чи приховуванні майна чиновниками.

Які інструменти допоможуть

Реєстр декларацій НАЗК з моменту створення оприлюднює інформацію про статки держслужбовців різних рівнів та членів їхньої родини. Разом з ним необхідно відзначити відповідну аналітичну систему від ГО "Канцелярська сотня", яка аналізує дані е-декларацій, порівнює їх, показує декларації членів родини в разі наявності та фактори ризику (наприклад, неспівпадіння між доходами та видатками декларанта).

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відкритий Мін'юстом показує інформацію про компанії та підприємців – власника юрособи, керівника, адресу, статутний капітал, види діяльності тощо. Мінімальну інформацію тут можна отримати безкоштовно. Платний запит дозволяє відслідкувати зміни в реєстраційних даних підприємств.

Реєстр судових рішень містить в собі ухвали, постанови та рішення всіх українських судів. Завдяки ньому можна дізнатися, зокрема, подробиці кримінальних проваджень. А завдяки порталу "Судова влада" – їхніх фігурантів.

Державна платформа "Prozorro" містить всю інформацію про закупівлі бюджетних організацій: повні тендерні документації і пропозиції, протоколи розгляду, договори і додаткові угоди. Окрім цього кожна закупівля має кнопку переходу на інший корисний інструмент – моніторинговий портал "DOZORRO", який ширше аналізує тендери, збирає відгуки та показує корупційні ризики закупівель.

Поєднують в собі майже всі відкриті реєстри аналітичні системи на кшталт "Youcontrol", "Ring", "Clarity-project" тощо. Зокрема, остання спеціалізується на аналізі державних закупівель та дозволяє виявляти розіграш тендерів та сумнівні закупівлі бюджетними організаціями. Окрім того, "Clarity-project" підтягує дані з реєстрів декларацій, Державної архітектурно-будівельної інспекції, юросіб, судових рішень та громадських формувань.

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Бери і роби!

Найбільш універсальним та популярним у журналістів є інструмент "Youcontrol", який збирає, аналізує дані та створює досьє, беручи дані з понад 100 українських та міжнародних офіційних баз даних та реєстрів. Серед особливостей варто відзначити будування графіків зв'язків між компаніями та особами, що спрощує роботу з інформацією. Також на основі відкритих даних "Youcontrol" формує списки компаній, які пов'язані з відомими олігархами, політиками та чиновниками, об'єднуючи їх у так звані групи.

Єдиний державний реєстр МВС, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Портал судової влади та Єдиний державний реєстр судових рішень, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиний Державний Реєстр Декларацій, Catalogue of Research Databases, Регістр судноплавства України, Декларації родинних зв'язків суддів, Публічна кадастрова карта України та альтернативна неофіційна кадастрова карта – GISFile, Prozorro – Державні тендери – це все бази даних, і єдиний спосіб приручити їх та використовувати на користь суспільства – це постійно користуватися ними, гратися, пробувати як вони працюють, перевіряти як надається та чи інша інформація та в чому вона може бути корисною, використовувати їх експериментальним шляхом, розвиваючи свою вправність.

Як це роблять профі?

Відомі журналістки-розслідувачі Марія Землянська та Євгенія Моторевська свого часу закликали початківців використовувати метод спостереження для пошуку нових тем. Вони наголошували, що будь-яке нове будівництво, яке помічає журналіст, він одразу перевіряє документацію.

Михайло Ткач прекрасно будує на методі спостереження свої сюжети. У регіонах варто спостерігати за мерами, головами ОДА та облрад. Відстежувати зустрічі та візити до прокурорів. Є сюжети, зняті за результатами чергування під Офісом Президента чи міністерствами. Максим Савчук якось просто помітив нову марку сигарет. Його здивувало, що цигарки коштують 16 грн.

З цього почалося дуже гарне розслідування – "Схеми" викрили виробництво цигарок із підробленими акцизними марками, до якого були причетні депутати. Спортивна журналістика дає привід для розслідувань, зокрема допінги – це окрема велика тема, або держзакупівля ручок по 70 гривень на Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup.

Звертайте увагу на релізи Державної аудиторської служби України, на Рахункову палату. Вони пишуть звіти, які направляють до правоохоронних органів.

Важлива тема – незаконне збагачення виправного закладу. Євгенія Моторевська свого часу наголошувала, що найбільше, на чому беруть хабарі – три, п'ять, вісім тисяч доларів – це дострокове звільнення за станом здоров'я. За матеріал про наркотичні засоби у колонії в Бучі під Києвом – "Зона "на колесах": Як у колоніях в'язнів "підсаджують" на наркотики" Євгенія Моторевська здобула міжнародну нагороду від Центрально-європейської ініціативи (CEI) і Медіаорганізації Південної і Східної Європи (SEEMO) за особливі заслуги у розслідувальній журналістиці.

Вона ж наголошувала на необхідності пильно стежити за темою гуманітарної допомоги, особливо в західних регіонах. Накази щодо гуманітарки, яка йде з-за кордону, публікуються на сайті Мінсоцполітики.

Українська журналістика – це складова частина демократичного світового інформаційного простору. Власне від активності кожної людини у цій сфері, від того як ми підтримуємо своїх журналістів та захищаємо їх залежить наше право на свободу думки та слова, та й добробут країни на загал.

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Нещодавно у мене була цікава розмова з таксистом, який розпитував як йому зробити власний блог з розслідуваннями. Я дуже сподіваюся, що це символ позитивних змін в країні. Навіть на тлі того, що в ці дні ми чергова річниця трагедії – вбивства журналіста Павла Шеремета, а справжні замовники вбивства досі не виявлені.

Цей матеріал ми готували в рамках співпраці ПП "Сила Людей" та Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в рамках проєкту "Комунікації лібералізму".