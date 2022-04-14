Об отважных солдатах распространяют многие видео и фото. Одно из таких сегодня опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

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Ребята и мужчины рискуют жизнью, теряют здоровье и надолго покидают родных. Они спасают гражданских, оказывают помощь слабым и уничтожают врага без сожаления. Все это – ради Победы!

Нас часто спрашивают: зачем мы делаем это? Военнослужащие, которые освобождают временно захваченные города и села, отвечают на этот вопрос просто, без лишнего пафоса: "Я делаю это ради Победы",

– подчеркнули в Генштабе.

Смотрите новое видео об украинских защитниках:

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