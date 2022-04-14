Про відважних солдатів поширюють чимало відео та фото. Одне із таких сьогодні опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

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Хлопці й чоловіки ризикують життям, втрачають здоров'я і надовго залишають рідних. Вони рятують цивільних, надають допомогу слабким і нищать ворога без жалю. Все це – заради Перемоги!

Нас часто питають: навіщо ми робимо це?… Військовослужбовці, які звільняли тимчасово захоплені міста і села, відповідають на це питання просто, без зайвого пафосу: "Я роблю це заради Перемоги",

– підкреслили в Генштабі.

Дивіться нове відео про українських захисників:

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