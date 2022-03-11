Об этом сообщили 11 марта. Однако оккупанты отмечают, что цены выросли несущественно, а полуостров полностью обеспечен продовольствием.

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Ждут карточного распределения

В Крыму сложная ситуация с лекарствами. В перспективе может возникнуть тотальное прекращение производства товаров для хронических больных.

Оккупационные власти решили бороться с ситуацией. Они проводят совещания с предпринимателями и создают "горячие линии", куда крымчане вроде бы могут пожаловаться на рост цен. Люди ждут перехода к карточной системе распределения товаров.

Предлагают бункеры

В оккупированном полуострове уже есть панические настроения. Там начались массовые продажи недвижимости, принадлежащей коллаборантам и российским колонизаторам. Этим уже пользуются дельцы и предлагают обустройство на территории частных построек бункеров или бомбоубежищ.

Цену "бункеризации" для колонизаторов объявляют в 1,5 миллиона рублей. Крымчане в соцсетях иронизируют, что стоимость обустройства бункера скоро будет равна сумме, которую предлагают за жилье,

– сообщили в Association of Reintegration of Crimea.

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