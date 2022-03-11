Про це повідомили 11 березня. Однак окупанти наголошують, що ціни зросли несуттєво, а півострів повністю забезпечений продовольством.

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Чекають на картковий розподіл

Наразі у Криму складна ситуація з ліками. У найближчій перспективі може виникнути тотальне припинення виробництва товарів для хронічних хворих.

Окупаційна влада вирішила боротися з ситуацією. Вони проводять наради з підприємцями та створюють "гарячі лінії", куди кримчани начебто можуть пожалітись на ріст цін. Люди чекають на перехід до карткової системи розподілу товарів.

Пропонують бункери

В окупованому півострові вже є панічні настрої. Там почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам. Цим вже користуються ділки й пропонують облаштування на території приватних будівель бункерів або бомбосховищ.

Ціну "бункеризації" для колонізаторів оголошують у 1,5 мільйона рублів. Кримчани у соцмережах іронізують, що вартість облаштування бункеру скоро дорівнюватиме сумі, яку пропонують за саме житло,

– повідомили в Association of Reintegration of Crimea.

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