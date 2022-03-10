Про це розповів російський губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв.

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В Криму поховали, як мінімум, 4 солдатів

Повідомляється, що серед похованих – Олексій Миколайович Севостьянов – молодший сержант гаубичного артилерійського дивізіону військової частини 87714 та Володимир Володимирович Ніколенко – рядового, розвідника роти спеціального призначення розвідувального батальйону військової частини 67606.

За його даними, обоє народилися та жили у Севастополі. Їх нагородили російськими "орденами Мужності" посмертно. Інформації про точне місце загибелі військових Развожаєв не надав.

Раніше Розвожаєв повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули ще двоє мешканців Севастополя – Олександр Пирожков і Данило Романиця.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов публічно не повідомляє про втрати серед кримчан на материковій частині України.

Станом на 9 березня, за даними Генштабу ЗС України, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу. Міноборони Росії визнало лише близько 500 загиблих російських військових.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Тим часом Росія називає це "спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України".

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