Спершу батальйонна тактична група окупантів переправилась через річку Трубіж, що на Київщині. А потім заблокувала автотрасу Е95 у районі Залісся.
Увага Окупанти зазнають ще більше втрат та здаються в полон: цілковито деморалізовані
Однак агресор зазнав втрат на підступах до Чернігова та на інших напрямках,
– зазначили у Генштабі ЗСУ.
Тепер вони усіляко намагаються відновити боєздатність ворожого угруповання. На територію України перемістили БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади зі складу оперативного резерву. Однак, на них чекає така ж доля.
Втрати агресора
Згідно з новими даними, станом на 9 лютого російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу (таке ж число наводили і 8 березня).
Крім того, армія Росії у війні в Україні втратила:
- танків ‒ 317,
- ББМ (бойових броньованих машин) – 1 070,
- артилерійських систем – 120,
- РСЗВ – 56,
- засоби ППО – 28,
- літаків – 49,
- гелікоптерів – 81 і не тільки.
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