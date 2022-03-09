Спершу батальйонна тактична група окупантів переправилась через річку Трубіж, що на Київщині. А потім заблокувала автотрасу Е95 у районі Залісся.

Увага Окупанти зазнають ще більше втрат та здаються в полон: цілковито деморалізовані

Однак агресор зазнав втрат на підступах до Чернігова та на інших напрямках,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Тепер вони усіляко намагаються відновити боєздатність ворожого угруповання. На територію України перемістили БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади зі складу оперативного резерву. Однак, на них чекає така ж доля.

Втрати агресора

Згідно з новими даними, станом на 9 лютого російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу (таке ж число наводили і 8 березня).

Крім того, армія Росії у війні в Україні втратила:

танків ‒ 317,

ББМ (бойових броньованих машин) – 1 070,

артилерійських систем – 120,

РСЗВ – 56,

засоби ППО – 28,

літаків – 49,

гелікоптерів – 81 і не тільки.

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