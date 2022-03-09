Загалом, українські воїни вперто завдають втрат противнику. Через це агресор дещо морально занепав.
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На тлі деморалізації ворог суттєво знизив темпи просування військ. Однак вони не полишають спроби наступати.
Російський окупант зазнає втрат у живій силі та техніці, особовий склад деморалізований,
– зазначили в ЗСУ
Також все частіше агресори здаються у полон або банально вдаються до дезертирства, тобто намагаються втекти.
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