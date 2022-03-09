В общем, украинские воины упорно наносят потери противнику. Из-за этого агрессор морально пал духом.
Ранее Оккупанты деморализованы и паникуют: как началась 14 сутки противостояния россиянам
На фоне деморализации враг существенно снизил темпы продвижения войск. Однако они не оставляют попытки наступать.
Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован,
– отметили в ВСУ
Также все чаще агрессоры сдаются в плен или банально прибегают к дезертирству, то есть пытаются убежать.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!