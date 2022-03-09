Тоді як самі окупанти – цілковито деморалізовані. Таку оперативну інформацію станом на 6 року 9 березня щодо російського вторгнення повідомили у Генштабу ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті по усіх напрямках

На Північному та Північно-західному напрямках продовжуються бойові дії у Поліському та Волинському операційних районах. А також вздовж ділянки держкордону України та у районах населених пунктів Ніжин, Іваниця, Тростянець. Триває оборона Чернігова.

У Києві наші захисники відбивають наступ противника. Вони стійко утримують визначені рубежі та не дають росіянам просунутись хоч на міліметр.

На Південному напрямку оборонці прикривають держкордон України та морського узбережжя, охороняють і оборонять аеродроми та об'єктів критичної інфраструктури.

Повітряні сили захищають небо

Повітряні Сили ЗС України успішно відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу окупантів. Вони прикривають важливі об'єкти та війська.

Втрати ворога великі, росіяни деморалізовані

За інформацією Генштабу, через численні втрати особового складу противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом "навчальних зборів" на тимчасово окупованій території Криму, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Крім того, Путін навіть відраховує студентів з вишів Росії, щоб поповнити резерв армії загарбників.

Проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні,

– зазначили в ЗСУ.

Серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати в живій силі та техніці, додали оборонці.

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