Тогда как сами оккупанты-полностью деморализованы. Такую оперативную информацию по состоянию на 6 года 9 марта по российскому вторжению сообщили в Генштабе ВСУ.

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Какова ситуация на фронте по всем направлениям

На Северном и Северо-западном направлениях продолжаются боевые действия в Полесском и Волынском операционных районах. А также вдоль участка госграницы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец. Продолжается оборона Чернигова.

В Киеве наши защитники отражают наступление противника. Они устойчиво удерживают определенные рубежи и не дают россиянам продвинуться хоть на миллиметр.

На Южном направлении защитники прикрывают госграницу Украины и морского побережья, охраняют и защищают аэродромы и объекты критической инфраструктуры.

Воздушные силы защищают небо

Воздушные силы ВС Украины успешно отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов. Они прикрывают важные объекты и войска.

Потери врага велики, россияне деморализованы

По информации Генштаба, из-за многочисленных потерь личного состава противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом "учебных сборов" на временно оккупированной территории Крыма, Краснодарском крае и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Путин даже отчисляет студентов из вузов России, чтобы пополнить резерв армии захватчиков.

Однако морально-психологическое состояние указанного личного состава остается на низком уровне,

– отметили в ВСУ.

Среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике, добавили защитники.

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