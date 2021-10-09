Говорится о программе по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS). На Сумщину с целью внедрения инициативы по совершенствованию охраны государственной границы между Украиной и Россией прибыли руководитель EXBS в Украине Мэтью Боулдин и советник по пограничным вопросам Байрон Багет.

Обратите внимание Отмежеваться от агрессора: на Сумщине обустраивают границу с Россией

Брифинг с делегатами Посольства США в Украине состоялся в отделе пограничной службы "Краснополье". В частности, рассмотрели результаты реализации пилотного проекта "Безопасная граница" и имплементации совместной инициативы по уменьшению рисков на украинско-российском участке границы.

Обустройство границы для мониторинга

Также обсудили введение в практику модели комплексной охраны и защиты участков госграницы. Для более качественного мониторинга отметили целесообразность обустройства границы:

камерами видеонаблюдения;

средствами фиксации.

Иностранные эксперты отметили положительную динамику реализации проекта, подготовку и профессионализм офицеров пограничных подразделений.



Эксперты выделили положительную динамику реализации проекта / Фото Госпогранслужбы

Мэтью Боулдин и Байрон Багет заверили в помощи по обеспечению пограничной безопасности Украины.

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На Сумщине обустраивают границу с Россией

Госпогранслужба провела в Сумской области активные работы по обустройству государственной границы с Россией. Устанавливают противотранспортные заграждения.

Работали комплексные инженерные группы, задание которых – обустроить наиболее угрожающие направления.