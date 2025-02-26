Среди тех, кто покинул заседание, были послы Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Националисты в Словакии требуют извинений от Фицо из-за поддержки Украины в ООН

Украину демонстративно поддерживают в ООН

Наша поддержка Украины незыблема. Мы хотим видеть справедливый и крепкий мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Без Украины не может быть мира. Украина должна быть за столом переговоров,

– сказал журналистам посол Великобритании в ООН и Всемирной торговой организации Саймон Менли.

Место США в Совете по правам человека оставалось пустым, поскольку Соединенные Штаты вышли из этого органа по решению президента Дональда Трампа.

В ходе выступления замглавы МИД России Сергей Вершинин обвинил Украину в "грубом нарушении фундаментальных прав человека", у якобы русофобии и дискриминации россиян.

Заседание Совета ООН состоялось на следующий день после принятия Советом Безопасности ООН инициированной США резолюции., посвященной годовщине войны. Мероприятие было посвящено "сопротивлению русской агрессии".