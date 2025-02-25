Речь идет о резолюции, внесенной Украиной и европейскими странами, с осуждением российской агрессии против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dennik N.

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Националисты обвиняют Фицо

По мнению словацких националистов, голосование за резолюцию ООН к третьей годовщине полномасштабной агрессии России против Украины было без мандата компетентного представителя. Они требуют проверки того, кто позволил представителю проголосовать подобным образом.

В то же время там требуют у премьер-министра Роберта Фицо "немедленно извиниться за голосование в Организации Объединенных Наций от имени Словацкой Республики". В партии, как "удачный" пример, привели главу венгерского правительства Виктора Орбана и его позицию по этому поводу.

Важно, чтобы Словацкая Республика сохраняла свою позицию и четкую позицию, как это делает Венгрия во главе с Виктором Орбаном. Если правительство что-то декларирует, то немыслимо, чтобы наши представители в международных институтах голосовали вопреки политике, которую отстаивает правительство во главе с Робертом Фицо при поддержке Словацкой национальной партии,

– отметили там.

Как реагируют в МИД Словакии

Министерство иностранных дел Словакии в комментарии TASR заявило, что голосование за резолюцию с осуждением российской агрессии в ООН отражает позицию правительства. Там напомнили, что напомнили, что 93 страны ООН одобрили резолюцию.

Дипломаты отметили, что она является "возможным компромиссным предложением", чтобы подчеркнуть уважение к международному праву, нерушимости границ и территориальной целостности. Там добавили, что эти положения являются основополагающими для Словакии.

К слову, лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко призвал Украину вернуть 3,5 миллиарда евро помощи. Он выразил возмущение, почему Словакия не получает свои деньги обратно, на фоне возможного соглашения между США и Украиной.