Ідеться про резолюцію, внесену Україною та європейськими країнами, із засудженням російської агресії проти України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dennik N.

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Націоналісти звинувачують Фіцо

На думку словацьких націоналістів, голосування за резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабної агресії Росії проти України було без мандата компетентного представника. Вони вимагають перевірки того, хто дозволив представнику проголосувати подібним чином.

Водночас там вимагають у прем'єр-міністра Роберта Фіцо "негайно перепросити за голосування в Організації Об'єднаних Націй від імені Словацької Республіки". У партії, як "вдалий" приклад, навели главу угорського уряду Віктора Орбана та його позицію з цього приводу.

Важливо, щоб Словацька Республіка зберігала свою позицію і чітку позицію, як це робить Угорщина на чолі з Віктором Орбаном. Якщо уряд щось декларує, то немислимо, щоб наші представники в міжнародних інституціях голосували всупереч політиці, яку відстоює уряд на чолі з Робертом Фіцо за підтримки Словацької національної партії,

– наголосили там.

Як реагують в МЗС Словаччини

Міністерство закордонних справ Словаччини у коментарі TASR заявило, що голосування за резолюцію із засудженням російської агресії в ООН відображає позицію уряду. Там нагадали, що нагадали, що 93 країни ООН схвалили резолюцію.

Дипломати зазначили, що вона є "можливою компромісною пропозицією", аби підкреслити повагу до міжнародного права, непорушності кордонів і територіальної цілісності. Там додали, що ці положення є основоположними для Словаччини.

До слова, лідер "Словацької національної партії" Андрей Данко закликав Україну повернути 3,5 мільярда євро допомоги. Він висловив обурення, чому Словаччина не отримує свої гроші назад, на тлі можливої угоди між США та Україною.