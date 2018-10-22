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      Дельфинотерапия не лечит, – Супрун развенчала еще один миф

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      Дельфинотерапия не лечит
      Дельфинотерапия не лечит / unsplash.com

      В дельфинариях распространены услуги времяпровождения с дельфинами, которые якобы имеют лечебный эффект. И такое удовольствие стоит немало – один сеанс до 3000 гривен. И, к сожалению, никакого эффекта от такой терапии человек не получит.

      Об этом написала в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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      Миф №1: Дельфинотерапия имеет уникальную пользу. Это не так. Правда в том, что такая терапия не имеет никакого научного подтверждения. Влияние терапии на организм можно сравнить с игрой с котом или собакой. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя.

      В основе методики дельфинотерапии лежат две разные теории, которые противоречат друг другу. Одна утверждает, что дельфинотерапия развивает у пациентов способность к концентрации внимания. Другая – о способности к расслаблению, релаксации.

      via GIPHY

      Терапия с участием животных – это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения,
      – объясняет специалист.

      Миф №2: Дельфины лечат ультразвуком. Ультразвук, который издает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Но как демонстрируют исследования американских ученых, ультразвуки, испускаемые дельфинами, не достигают даже низшей отметки принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

      Миф №3: Дельфинотерапия точно не повредит. 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен, таких сеансов нужно 10, и желательно – дважды в год. То есть, владелец дельфинария обогатится на десятки тысяч только с одной семьи.

      via GIPHY

      Кроме того, у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонеллез и другие, поэтому есть также риск заразиться.

      Миф №4: Дельфинам нравится купаться с людьми. В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является своеобразной тюрьмой, где вместо морской воды водопроводная, разбавленная морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор.

      От такой воды дельфины болеют, слепнут, и им разъедает кожу. На воле дельфины живут от 25 до 50 лет, а в неволе – от 2 до 6 лет максимум.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун мир животных Медицина
      Источник: 24 Канал
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