Дельфинотерапия не лечит, – Супрун развенчала еще один миф

В дельфинариях распространены услуги времяпровождения с дельфинами, которые якобы имеют лечебный эффект. И такое удовольствие стоит немало – один сеанс до 3000 гривен. И, к сожалению, никакого эффекта от такой терапии человек не получит.

Об этом написала в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Миф №1: Дельфинотерапия имеет уникальную пользу. Это не так. Правда в том, что такая терапия не имеет никакого научного подтверждения. Влияние терапии на организм можно сравнить с игрой с котом или собакой. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя.

В основе методики дельфинотерапии лежат две разные теории, которые противоречат друг другу. Одна утверждает, что дельфинотерапия развивает у пациентов способность к концентрации внимания. Другая – о способности к расслаблению, релаксации.

Терапия с участием животных – это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения,

– объясняет специалист.

Миф №2: Дельфины лечат ультразвуком. Ультразвук, который издает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека. Но как демонстрируют исследования американских ученых, ультразвуки, испускаемые дельфинами, не достигают даже низшей отметки принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Миф №3: Дельфинотерапия точно не повредит. 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен, таких сеансов нужно 10, и желательно – дважды в год. То есть, владелец дельфинария обогатится на десятки тысяч только с одной семьи.

Кроме того, у людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонеллез и другие, поэтому есть также риск заразиться.

Миф №4: Дельфинам нравится купаться с людьми. В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является своеобразной тюрьмой, где вместо морской воды водопроводная, разбавленная морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор.

От такой воды дельфины болеют, слепнут, и им разъедает кожу. На воле дельфины живут от 25 до 50 лет, а в неволе – от 2 до 6 лет максимум.

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