Рассмотрение должно состояться в письменном производстве – без участия сторон.

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14 сентября состоится очередное заседание Большой палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №757/7499/17 об обжаловании определения об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которого иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти 350 миллионов долларов,

– сообщили в "Приватбанке".

В финучреждении добавили, что обращались в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.

Напомним. В июне Большая палата Верховного суда должна была провести первое заседание по делу. Однако, из-за больничного судьи заседание не проводили.

"Дело Суркисов": что известно