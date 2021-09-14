Рассмотрение должно состояться в письменном производстве – без участия сторон.
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14 сентября состоится очередное заседание Большой палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №757/7499/17 об обжаловании определения об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которого иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти 350 миллионов долларов,
– сообщили в "Приватбанке".
В финучреждении добавили, что обращались в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.
"Дело Суркисов": что известно
- Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать около 350 миллионов долларов с государственного "Приватбанка" передали в Большую палату Верховного Суда.
- "Приватбанк" требовал отвода судьи ВС Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами.
- Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "Приватбанка", чем остановил взыскание 350 миллионов долларов.