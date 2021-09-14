Розгляд має відбутися у письмовому провадженні – без участі сторін.

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14 вересня відбудеться чергове засідання Великої палати Верховного Суду по розгляду справи №757/7499/17 про оскарження ухвали про забезпечення позову компаній-нерезидентів, пов'язаних з братами Суркісами, на підставі якої іноземні компанії, пов'язані з сім'єю Суркісів, намагаються стягнути з банку майже 350 мільйонів доларів,

– повідомили у "Приватбанку".

У фінустанові додали, що зверталися до суду з клопотанням про надання можливості представникам банку взяти участь у судовому засіданні.

Нагадаємо. У червні Велика палата Верховного Суду мала провести перше засідання у справі. Проте, через лікарняний судді засідання не проводили.

"Справа Суркісів": що відомо