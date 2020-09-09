Верховний суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до "Прибатбанку". Мовиться про справу, за якою з фінустанови мали стягнути 350 мільйонів доларів (10 мільярдів гривень) на користь компаній, що мають стосунок до Ігоря та Георгія Суркісів.

Справа "Приватбанку" та Суркісів: рішення Верховного суду Про це повідомила пресслужба Верховного суду. Так, 8 вересня Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду відкрив касаційне провадження у справі за касаційною скаргою Кабміну. До теми Програш "Приватбанку" Суркісам: НАБУ відкрило справу через скандальне рішення суду Уряд просив оскаржити: ухвалу Печерського райсуду Києва від 9 лютого 2017 року, ухвалу Апеляційного суду Києва від 20 квітня 2017 року, постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року. Усі вони стосуються позовів братів Суркісів щодо націоналізованого "Приватбанку". Водночас колегія суддів задовольнила клопотання "Приватбанку" та зупинила виконання ухвали Печерського райсуду залишеної без змін до закінчення касаційного провадження у справі. Отже, і призупинено стягнення з "Приватбанку" грошей на користь братів Суркісів. Коротко про справу Суркісів і "Приватбанку" Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Головував на засіданні скандальний суддя Павло Вовк.

депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів. Суть позову –

Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (по суті, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб.

Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб. Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України. Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.