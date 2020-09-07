Вища рада правосуддя одноголосно відмовилась відсторонити Павла Вовка та його пособників від посад. Тобто підозрювані у тяжкому злочині можуть і далі спокійно кривосудити, щоб завершити заплановане. Цього ж дня НАБУ опублікувало чергову порцію записів з кабінету Вовка, де зафіксовано, як він дає вказівки членам ВРП, які рішення потрібно прийняти.

17 липня НАБУ провело обшук у Окружному адмінсуді міста Києва та оголосило підозри його очільнику Павлу Вовку і 6 суддям цього суду. А ще голові державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку та 2 ексчленам Вищої кваліфікаційної комісії Сергію Сірошу та Миколі Остапцю. Їх звинувачують у створенні злочинної організації, яка використовуючи свої повноваження фактично захопила владу у ключових судових органах. Більше читайте у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Одночасно НАБУ опублікувало записи із кабінету голови суду, на яких зафіксовано, як Павло Вовк давав суддям вказівки про винесення незаконних рішень для досягнення своїх цілей. А ще хвалився своєю "політичною проституцією" і контролем над Конституційним Судом та іншими органами.

Із записів стає зрозуміло, що для Вовка правосуддя це або товар, яким він банально торгує, або ж зброя, якою він погрожує та підкоряє інших осіб. Тому очевидно, що в першу чергу його банду треба позбавити можливості і далі кривосудити.

Відсторонення суддів

Загальне правило – суддів, яких підозрюють у злочинах, відсторонюють від здійснення правосуддя на час розслідування. Саме це і намагалось зробити НАБУ одразу після вручення підозр. Однак в Офісі Генпрокурора не лише відверто протидіяли цим намаганням. Як стало зрозуміло, суддів попередили про обшуки, а керівництво Генпрокуратури взагалі намагалось зірвати усю операцію. Лише у кінці серпня Ірина Венедіктова підписала клопотання про відсторонення:

Павла Вовка

Євгена Аблова

Володимира Келеберди

Ігоря Качура

Олексія Огурцова

Ігоря Погрібніченка

Ці клопотання Вища рада правосуддя розглянула 1 вересня 2020 року. Розгляд відбувався фактично за зачиненими дверима, потрапити всередину змогли одиниці. Громадські організації просили транслювати засідання, як це було 2019 року. Однак у ВРП відмовили, адже покривати заплямованих суддів краще без сторонніх очей. У підсумку Вища рада правосуддя одноголосно відмовилась відсторонити бодай одного з "вовчої компанії". Клопотання щодо Вовка просто повернули, бо у ВРП вирішили, що йому взагалі не вручена підозра.



Записи Вовка / Скриншот з відео

Ще на початку серпня 2020 року Вищий антикорсуд розглядав справу голови судової адміністрації Зеновія Холоднюка. Він також стверджував, що підозра йому не вручена і є необґрунтованою. Однак суд не погодився з Холоднюком та вирішив, що НАБУ зробило все правильно.

Антикорупційний суд, який сформований за участі міжнародних експертів зі світовим ім'ям, вважає, що з підозрою та її врученням все гаразд. А от у Вищій раді правосуддя, більшість членів якої мають не менш чорну репутацію, ніж Павло Вовк, переконують нас у протилежному. Хоча, яким буде рішення ВРП було відомо вже давно. І тут причина не у якихось вадах дій НАБУ. Просто цей орган вже давно повністю підконтрольний Вовку. І це не просто здогадки та припущення.

Записи з кабінету голови суду

НАБУ опублікувало чергову порцію записів з кабінету голови суду, які доводять, що вплив Вовка на ВРП є навіть більшим, ніж ми думали. На записах видно, як він нарізає завдання для членів ВРП. Виявляється, саме Вовк вирішував, кого з суддів ВРП мала карати за порушення. А кого не чіпати, навіть якщо були усі підстави для покарання. А ще він любить похвалитись своїм впливом. Завдяки цьому ми нарешті дізнались, чому судді Богдан Санін та Євгеній Аблов уникли покарання за свавільні рішення про заборону та розгін Майдану.



Записи Вовка / Скриншот з відео

Саніна мали звільнити ще у 2016 році, але ВРП відмовилась це робити. Щодо Аблова, то його справу затягнули і закрили у 2017 році через закінчення строків. Виявляється, за їхнє відбілювання домовлявся саме Вовк.

Оприлюднені плівки

Плівки доводять, що Вовк має контакти з більшістю членів ВРП, але з окремими у нього особливо близькі стосунки. До таких належить сумнозвісний Павло Гречківський, якого самого нещодавно судили у справі про хабар у пів мільйона доларів. Із записів випливає, що Вовк з Гречківським не тільки п’є віскі до другої години ночі, але через нього вирішує свої питання у ВРП:

Вовк використовував Гречківського не лише для вирішення питання покарання суддів, але й для захоплення влади у самій ВРП. Зокрема, він вплинув на зміну голови ВРП.

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У квітні 2019 року раду правосуддя очолив Володимир Говоруха. Він не влаштовував Вовка. І вже у вересні його переобрали на лояльного Вовку Андрія Овсієнка. А це значить, що Вовк контролює більшість у ВРП. Переконуючи "коаліцію Гречківського" переобрати голову Вовк використовував дуже цікавий аргумент. Мовляв, якщо залишиться Говоруха, то ВРП "обнулять", тобто розпустять, як і Вищу кваліфікаційну комісію.

Вплив Вовка на офіс президента

Якщо оберуть лояльного голову, то їх чіпати не будуть. Це значить, що Вовк мав вплив не лише на ВРП, але й на офіс президента, де розробляли відповідний законопроєкт. Зрештою, так і вийшло. Говоруху замінили на Овсієнка, а Зеленський вніс законопроєкт, який не лише не перезавантажує ВРП, але й посилює її.

На плівках є дуже цікаві діалоги з іншим членом ВРП Олегом Прудивусом. Це суддя Майдану, який до 2018 року кожен Новий Рік святкував у Москві. Йому Вовк хвалився, як він організував призначення у ВККС своїх людей, зокрема Миколи Сіроша.



Олег Прудивус / фото з сайту SUD.ua

Вовчі кадри у ВРП

Ще один "вовчий кадр" у ВРП – це Віктор Грищук. Для того, щоб залучити Грищука до свого угрупування було використано стандартні методи – створення проблеми, а потім її вирішення. Як-тільки Віктора Климовича обрали членом ВРП, одразу ж підконтрольні Вовку організації подали фейкові позови щодо його обрання. Грищук зрозумів, звідки ноги ростуть і пішов до Вовка присягати у вірності. Після цього вовчі судді отримали команду "фу" і позови повернули без розгляду.



Записи Вовка / Скриншот з відео

Так у Грищука та Вовка утворилась міцна коаліція. На плівках зафіксовано, як вони спільно намагались повпливати на призначення президентом лояльного Вовку члена ВРП. І саме Грищук заблокував дисциплінарну скаргу щодо Вовка. Справа у тому, що записи НАБУ є підставою не лише для кримінальних справ. Вони однозначно свідчать, що уся вовча компанія вчинила грубі дисциплінарні порушення, за що їх можна негайно звільнити з посад. І це може зробити виключно ВРП.

Тому ще в листопаді минулого року подали скаргу на Вовка на підставі плівок НАБУ. Вона потрапила до Грищука, який у кінці грудня повернув її, оскільки не побачив жодних порушень у діях Вовка. Тепер причина такої сліпоти стала цілком зрозуміла. Очевидно, що ці записи лише вершечок айсберга, який дозволяє оцінити масштаб впливу Вовка на раду правосуддя.

Вовча рада правосуддя

Тому відмова відсторонити усіх підозрюваних у цій справі є цілком прогнозована. А ВРП тепер сміливо можна називати так, чим вона є насправді – Вовча рада правосуддя. Коли усі маски остаточно скинуто, повна відповідальність за долю правосуддя в країні знову лягає на президента, від якого залежить, як далі піде судова реформа і чи буде нарешті перезавантажено ВРП.

Вже 3 вересня громадські активісти під офісом президента закликали Зеленського прослухати плівки НАБУ та нарешті відреагувати. Що зробить президент – почне протидіяти захопленню вовками судової влади чи теж скине маску та долучиться до "вовчої зграї"? Дізнаємось вже скоро.