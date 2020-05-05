Справа Суркісів проти ПриватБанку: коли Верховний суд поновить розгляд
Найвищий судовий орган України переніс розгляд справи братів Суркісів щодо їхніх вкладів у "ПриватБанку". Остаточне рішення мали оголосити наприкінці квітня, однак процедуру перенесли через тиск на суд.
Розгляд справи у Верховному суді поновиться 18 травня о 10:30. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України на своїй сторінці у фейсбуці.
Перед тим Верховний суд скаржився на тиск Венедіктової і партії "Демократична сокира" у справі "Привату"
Верховний Суд мав оголосити рішення у справі 27 квітня, однак переніс це через тиск на суд.
Розгляд справи був відкладений у звʼязку зі зверненням суддів Великої Палати Верховного Суду до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури щодо втручання в їхню діяльність, пов’язану з розглядом вказаної справи,
– повідомляли у суді.
Хто тиснув на суд
Обґрунтували перенесення розгляду тим, що на суд тиснули одразу декілька сторін.
- Медіа. "У ЗМІ та в соціальних мережах поширювали інформацію, спрямовану на підрив авторитету судової влади", – заявили судді. За їхніми словами, твердження авторів цих публікацій містять дані про отримання суддями хабарів, змову з позивачами. Крім того, у них містяться погрози.
У чому суть справи?
Справа пов'язана з націоналізацією "ПриватБанку": тоді за процедурою Bail-in держава викупила акції Суркісів у "ПриватБанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути.
Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.
Що таке Bail-in?Традиційна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. При націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам.
Скільки грошей мала родина Суркісів у "Приватбанку"
Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро. Ці гроші були на депозитах фінустанови на момент націоналізації.
- Ігор Суркіс (президент ФК "Динамо") мав у "Приватбанку" рахунок на 151 мільйон гривень,
- Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,
- Григорій Суркіс (віцепрезидент УЄФА та депутат Верховної Ради від ОПЗЖ) – 163,1 мільйона гривень,
- Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,
- Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільйона гривень.