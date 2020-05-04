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      Верховний суд скаржиться на тиск Венедіктової і партії "Демократична сокира" у справі "Привату"

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      Судді скаржаться на тиск у справі Суркісів проти "Приватбанку"
      Судді скаржаться на тиск у справі Суркісів проти "Приватбанку" / fcdynamo.kiev.ua

      Судді Великої палати Верховного Суду України подали звернення до Вищої ради правосуддя. У ньому вони скаржаться на тиск у справі про вкладення Суркісів у "Приватбанк" та схиляння до однієї зі сторін.

      У своєму поданні судді скаржаться, що відчувають на собі тиск перед кожним засіданням у цій справі. Деталі доступні на сайті Судової влади України.

      До слова Справа Суркісів проти "Приватбанку": Верховний суд прийняв неочікуване рішення

      За декілька днів до та у день проведення кожного судового засідання у мережі Інтернет, у ЗМІ та в соціальних мережах поширювалась інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади,
      – заявляють судді.

      За їхніми словами, твердження авторів цих публікацій містять інформацію про отримання суддями хабарів, змову з позивачами. Крім того, у них містяться погрози.

      Зокрема, судді скаржаться на політичну партію "Демократична сокира". Мовляв, люди з символікою цієї партії, а також футбольного клубу "Динамо" неодноразово проводили мітинги під судом, вигукували гасла та вимоги у цій справі.

      Крім того, судді скаржаться, що представники партії необґрунтовано звинувачували їх у хабарництві та заангажованості, використовуючи судові засідання як привід озвучити інформацію про збір коштів на підтримку партії.

      До слова Підстав для стягнення з Приватбанку мільярдів на користь Суркісів немає, – Мін'юст

      Також члени Великої палати Верховного суду скаржаться на Офіс генпрокурора та особисто Ірину Венедіктову. Мовляв, вона фактично протиставляє судову владу суспільству та державі загалом.

      З її виступу виникає відчуття, що єдиним захисником суспільства та держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі правий, а хто – ні,
      – заявили у суді.

      Резюмуючи, судді наголосили, що вважають усе це втручанням у діяльність Верховного суду, а також тиском з метою схвалення конкретного рішення.

      Що відомо про справу Суркісів і "Приватбанку"?Справа напряму пов'язана з націоналізацією найбільшого банку в Україні. Тоді за процедурою держава фактично визнала родину Суркісів пов'язаною з "Приватбанком" і викупила їхні акції за 1 гривню.

      Натомість розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути. Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора Приватбанк Верховний суд України Ігор Суркіс Григорій Суркіс Новини політики
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