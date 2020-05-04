Верховний суд скаржиться на тиск Венедіктової і партії "Демократична сокира" у справі "Привату"
Судді Великої палати Верховного Суду України подали звернення до Вищої ради правосуддя. У ньому вони скаржаться на тиск у справі про вкладення Суркісів у "Приватбанк" та схиляння до однієї зі сторін.
У своєму поданні судді скаржаться, що відчувають на собі тиск перед кожним засіданням у цій справі. Деталі доступні на сайті Судової влади України.
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За декілька днів до та у день проведення кожного судового засідання у мережі Інтернет, у ЗМІ та в соціальних мережах поширювалась інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади,
– заявляють судді.
За їхніми словами, твердження авторів цих публікацій містять інформацію про отримання суддями хабарів, змову з позивачами. Крім того, у них містяться погрози.
Зокрема, судді скаржаться на політичну партію "Демократична сокира". Мовляв, люди з символікою цієї партії, а також футбольного клубу "Динамо" неодноразово проводили мітинги під судом, вигукували гасла та вимоги у цій справі.
Крім того, судді скаржаться, що представники партії необґрунтовано звинувачували їх у хабарництві та заангажованості, використовуючи судові засідання як привід озвучити інформацію про збір коштів на підтримку партії.
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Також члени Великої палати Верховного суду скаржаться на Офіс генпрокурора та особисто Ірину Венедіктову. Мовляв, вона фактично протиставляє судову владу суспільству та державі загалом.
З її виступу виникає відчуття, що єдиним захисником суспільства та держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто у справі правий, а хто – ні,
– заявили у суді.
Резюмуючи, судді наголосили, що вважають усе це втручанням у діяльність Верховного суду, а також тиском з метою схвалення конкретного рішення.
Що відомо про справу Суркісів і "Приватбанку"?Справа напряму пов'язана з націоналізацією найбільшого банку в Україні. Тоді за процедурою держава фактично визнала родину Суркісів пов'язаною з "Приватбанком" і викупила їхні акції за 1 гривню.
Натомість розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути. Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.