Справа Суркісів проти "Приватбанку": Верховний суд прийняв неочікуване рішення

Сьогодні, 27 квітня, мав відбутися розгляд справи за позовом родини Суркісів до Національного банку щодо їх вкладів в "Приватбанку", Справу мала розглянути Велика Палата Верховного Суду.

Однак Верховний Суд відклав розгляд справи про вклади родини Суркісів у "Приватбанку" та законності процедури bail-in. Причина – тиск на суддів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До слова За яких обставин "Приватбанк" можуть повернути Коломойському: відповідь Малюськи

Відзначимо, ця справа є ключовою у трирічному протистоянні між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації "Приватбанку".

"Від рішення у цій справі залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації призупинено до розгляду "справи родини Суркісів", – відзначили в НБУ.

Серед цих процесів і скасування націоналізації "Приватбанку". А загальна сума позовів, які можуть виникнути після прийняття рішення на користь родини Суркісів, може сягнути понад 29 мільярдів гривень. Адже під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 мільярда гривень. Завдяки цьому вдалось зменшити фінансове навантаження на державу.

Суть справи родини Суркісів проти Національного банку України

Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з колишніми власниками "Приватбанку" особами. В НБУ переконані, що родина Суркісів мала особливі стосунки з колишніми власниками банку. Відтак могла отримувати кредити та розміщували депозити у банку не на ринкових умовах. Окрім того, вони могли отримувати інсайдерську інформацію від власників.

В такий спосіб родина Суркісів хоче скасувати процедуру bail-in. Саме за цією процедурою вони були визнані як особи, пов'язані з колишніми власниками банку. Тож їх депозити були обміняні на акції банку, які пізніше Нацбанк викупив за одну гривню під час націоналізації "Приватбанку".

Що таке Bail-inСтандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. При націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам.

Скільки грошей мала родина Суркісів у "Приватбанку"

Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро. Ці гроші були на депозитах фінустанови на момент націоналізації.