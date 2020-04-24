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      За яких обставин "Приватбанк" можуть повернути Коломойському: відповідь Малюськи

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      Коли Приватбанк можуть повернути Ігорю Коломойському
      Денис Малюська / УП

      Повернення державного "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському є малоймовірним, але теоретично можливим. Щоб мінімізувати цей ризик, Верховній Раді потрібно ухвалити так званий "антиколомойський закон".

      Якщо Рада таки ухвалить цей законопроєкт, ймовірність повернення банку ексвласникам знизиться до 1%. Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в ефірі "Радіо НВ".

      Цікаво Гра в імітацію: чи ухвалить Рада "антиколомойський" законопроєкт

      Він також пояснив, що навіть у цьому випадку, складно гарантувати, що "якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь дурницю, яку потім скасують".

      Зверніть увагу! Наразі до "антиколомойського" законопроєкту подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи парламенту. Водночас сьогодні, 24 квітня, Верховна Рада розблокувала законопроєкт про "поправочний спам". Він дозволить розглядати поправки набагато швидше.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт? Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

      Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Приватбанк Банки Міністерство юстиції Денис Малюська Ігор Коломойський
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