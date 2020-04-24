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      При каких обстоятельствах "Приватбанк" могут вернуть Коломойскому: ответ Малюськи

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      Когда Приватбанк могут вернуть Игорю Коломойскому
      Денис Малюська / УП

      Возвращение государственного "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому маловероятно, но теоретически возможно. Чтобы минимизировать этот риск, Верховной Раде нужно принять так называемый "антиколомойский закон".

      Если Рада таки примет этот законопроект, вероятность возврата банка экс-владельцам снизится до 1%. Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в эфире "Радио НВ".

      Интересно Игра в имитацию: примет ли Рада "антиколомойский" законопроект

      Он также пояснил, что даже в этом случае, сложно гарантировать, что "какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят".

      Обратите внимание! Теперь в "антиколомойский" законопроект подали более 16 тысяч правок. Такое количество правок – рекорд за все время работы парламента. В то же время сегодня, 24 апреля, Верховная Рада разблокировала законопроект про "поправочный спам". Он позволит рассматривать поправки намного быстрее.

      Что известно про "антиколомойский" законопроект?
      Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

      Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Министерство юстиции Банки Денис Малюська Игорь Коломойский Приватбанк Новости Украины
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