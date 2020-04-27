Дело Суркисов против "Приватбанка": Верховный суд принял неожиданное решение

Сегодня, 27 апреля, должно было состояться рассмотрение дела по иску семьи Суркисов к Национальному банку по их вкладам в "Приватбанке", дело должна была рассмотреть Большая палата Верховного суда.

Однако Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке" и законности процедуры bail-in. Причина – давление на судей в СМИ, говорится в сообщении Верховного Суда Украины.

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"Рассмотрение дела было отложено в связи с обращением членов Большой Палаты Верховного Суда в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру относительно вмешательства в их деятельность, связанную с рассмотрением указанного дела. О дальнейшем рассмотрение дела будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении ВСУ.

В пресс-службе Верховного Суда заявили, что речь идет о давлении через СМИ и сообщения в интернете.

Отметим, это дело является ключевым в трехлетнем противостоянии между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка".

"От решения по этому делу будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов", – отметили в НБУ.

Среди этих процессов и отмена национализации "Приватбанка". А общая сумма исков, которые могут возникнуть после принятия решения в пользу семьи Суркисов, может составить более 29 миллиардов гривен. Ведь под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 миллиарда гривен. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.

Суть дела семьи Суркисов против Национального банка Украины

Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не связаны с бывшими владельцами "Приватбанка". В НБУ убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими собственниками банка. Потому могла получать кредиты и размещала депозиты в банке не на рыночных условиях. Кроме того, они могли получать инсайдерскую информацию от владельцев.

Таким образом, семья Суркисов хочет отменить процедуру bail-in. Именно по этой процедуре они были признаны лицами, связанными с бывшими собственниками банка. Поэтому их депозиты обменяли на акции банка, которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну во время национализации "Приватбанка".

Что такое Bail-inСтандартная международная практика, когда средства собственников и связанных с ними лиц списываются или же конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим владельцам и связанным лицам.

Сколько денег у семьи Суркисов было в "Приватбанке"

В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиардов гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро. Эти деньги были на депозитах финучреждения на момент национализации.