Дело Суркисов против "Приватбанка": Верховный суд принял неожиданное решение
Сегодня, 27 апреля, должно было состояться рассмотрение дела по иску семьи Суркисов к Национальному банку по их вкладам в "Приватбанке", дело должна была рассмотреть Большая палата Верховного суда.
Однако Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке" и законности процедуры bail-in. Причина – давление на судей в СМИ, говорится в сообщении Верховного Суда Украины.
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"Рассмотрение дела было отложено в связи с обращением членов Большой Палаты Верховного Суда в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру относительно вмешательства в их деятельность, связанную с рассмотрением указанного дела. О дальнейшем рассмотрение дела будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении ВСУ.
В пресс-службе Верховного Суда заявили, что речь идет о давлении через СМИ и сообщения в интернете.
Отметим, это дело является ключевым в трехлетнем противостоянии между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка".
"От решения по этому делу будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов", – отметили в НБУ.
Среди этих процессов и отмена национализации "Приватбанка". А общая сумма исков, которые могут возникнуть после принятия решения в пользу семьи Суркисов, может составить более 29 миллиардов гривен. Ведь под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 миллиарда гривен. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.
Суть дела семьи Суркисов против Национального банка Украины
Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не связаны с бывшими владельцами "Приватбанка". В НБУ убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими собственниками банка. Потому могла получать кредиты и размещала депозиты в банке не на рыночных условиях. Кроме того, они могли получать инсайдерскую информацию от владельцев.
Таким образом, семья Суркисов хочет отменить процедуру bail-in. Именно по этой процедуре они были признаны лицами, связанными с бывшими собственниками банка. Поэтому их депозиты обменяли на акции банка, которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну во время национализации "Приватбанка".
Что такое Bail-inСтандартная международная практика, когда средства собственников и связанных с ними лиц списываются или же конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим владельцам и связанным лицам.
Сколько денег у семьи Суркисов было в "Приватбанке"
В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиардов гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро. Эти деньги были на депозитах финучреждения на момент национализации.
- Игорь Суркис (президент ФК "Динамо") имел в "Приватбанке" счет на 151 миллион гривен,
- Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,
- Григорий Суркис (президент УЕФА и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ) – 163,1 миллиона гривен,
- Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,
- Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллиона гривен.