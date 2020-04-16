Підстав для стягнення з Приватбанку мільярдів на користь Суркісів немає, – Мін'юст

Міністерство юстиції не бачить підстав для стягнення з "Приватбанку" мільярдів на користь братів Суркісів. Адже відповідного судового рішення немає.

Про те, чи можуть Суркіси отримати гроші від державного "Приватбанку", розповіли у Міністерстві юстиції.

Дізнайтесь більше Позов Суркісів до Нацбанку: коли відбудеться ключове засідання щодо націоналізації "Приватбанку"

Мін'юст як орган, який виконує судові рішення, ніяких мільярдів з "Приватбанку" зараз стягувати не буде, адже не було і немає відповідного судового рішення,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що таке розгортання подій буде можливим лише у випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей і отримають судове рішення, яке потрібно обов’язково виконати.

Що відомо про позов Суркісів до НБУ