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      Підстав для стягнення з Приватбанку мільярдів на користь Суркісів немає, – Мін'юст

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      Мін'юст не бачить підстав для стягнення грошей на користь братів Суркісів / nv.ua

      Міністерство юстиції не бачить підстав для стягнення з "Приватбанку" мільярдів на користь братів Суркісів. Адже відповідного судового рішення немає.

      Про те, чи можуть Суркіси отримати гроші від державного "Приватбанку", розповіли у Міністерстві юстиції.

      Дізнайтесь більше Позов Суркісів до Нацбанку: коли відбудеться ключове засідання щодо націоналізації "Приватбанку"

      Мін'юст як орган, який виконує судові рішення, ніяких мільярдів з "Приватбанку" зараз стягувати не буде, адже не було і немає відповідного судового рішення,
      – йдеться у повідомленні.

      У відомстві додали, що таке розгортання подій буде можливим лише у випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей і отримають судове рішення, яке потрібно обов’язково виконати.

      Що відомо про позов Суркісів до НБУ

      • Велика Палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку.
      • Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не пов'язані з ексвласниками "Приватбанку".
      • У Нацбанку ж переконані, що родина Суркісів мала особливі стосунки з колишніми власниками банку. Тому отримувала кредити та розміщувала депозити не на ринкових умовах.
      • Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Міністерство юстиції НБУ Гроші Ігор Суркіс Григорій Суркіс Приватбанк
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