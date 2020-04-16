Підстав для стягнення з Приватбанку мільярдів на користь Суркісів немає, – Мін'юст
Міністерство юстиції не бачить підстав для стягнення з "Приватбанку" мільярдів на користь братів Суркісів. Адже відповідного судового рішення немає.
Про те, чи можуть Суркіси отримати гроші від державного "Приватбанку", розповіли у Міністерстві юстиції.
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Мін'юст як орган, який виконує судові рішення, ніяких мільярдів з "Приватбанку" зараз стягувати не буде, адже не було і немає відповідного судового рішення,
– йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що таке розгортання подій буде можливим лише у випадку, якщо офшорні компанії подадуть позови до суду про стягнення грошей і отримають судове рішення, яке потрібно обов’язково виконати.
Що відомо про позов Суркісів до НБУ
- Велика Палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку.
- Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не пов'язані з ексвласниками "Приватбанку".
- У Нацбанку ж переконані, що родина Суркісів мала особливі стосунки з колишніми власниками банку. Тому отримувала кредити та розміщувала депозити не на ринкових умовах.
- Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" 1,05 мільярда гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро.
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