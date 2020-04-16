Оснований для взыскания с Приватбанка миллиардов в пользу Суркисов нет, – Минюст
Министерство юстиции не видит оснований для взыскания с "Приватбанка" миллиардов в пользу братьев Суркисов. Так как соответствующего судебного решения нет.
О том, могут ли Суркисы получить деньги от государственного "Приватбанка", рассказали в Министерстве юстиции.
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Минюст, как орган, выполняющий судебные решения, никакие миллиарды с "ПриватБанка" сейчас взимать не будет, так как не было и нет соответствующего судебного решения,
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что такое развертывание событий будет возможно только в случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег и получат судебное решение, которое нужно обязательно выполнить.
Что известно об иске Суркисов к НБУ
- Большая Палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку.
- Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не связаны с экс-владельцами "Приватбанка".
- В Нацбанке же убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими владельцами банка. Поэтому получала кредиты и размещала депозиты не на рыночных условиях.
- В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" 1,05 миллиарда гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро.
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