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      Оснований для взыскания с Приватбанка миллиардов в пользу Суркисов нет, – Минюст

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      Минюст не видит оснований для взыскания денег в пользу братьев Суркисов / nv.ua

      Министерство юстиции не видит оснований для взыскания с "Приватбанка" миллиардов в пользу братьев Суркисов. Так как соответствующего судебного решения нет.

      О том, могут ли Суркисы получить деньги от государственного "Приватбанка", рассказали в Министерстве юстиции.

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      Минюст, как орган, выполняющий судебные решения, никакие миллиарды с "ПриватБанка" сейчас взимать не будет, так как не было и нет соответствующего судебного решения,
      – говорится в сообщении.

      В ведомстве добавили, что такое развертывание событий будет возможно только в случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег и получат судебное решение, которое нужно обязательно выполнить.

      Что известно об иске Суркисов к НБУ

      • Большая Палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку.
      • Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не связаны с экс-владельцами "Приватбанка".
      • В Нацбанке же убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими владельцами банка. Поэтому получала кредиты и размещала депозиты не на рыночных условиях.
      • В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" 1,05 миллиарда гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство юстиции НБУ Деньги Ігор Суркіс Григорий Суркис Приватбанк
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