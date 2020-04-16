Оснований для взыскания с Приватбанка миллиардов в пользу Суркисов нет, – Минюст

Министерство юстиции не видит оснований для взыскания с "Приватбанка" миллиардов в пользу братьев Суркисов. Так как соответствующего судебного решения нет.

О том, могут ли Суркисы получить деньги от государственного "Приватбанка", рассказали в Министерстве юстиции.

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Минюст, как орган, выполняющий судебные решения, никакие миллиарды с "ПриватБанка" сейчас взимать не будет, так как не было и нет соответствующего судебного решения,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что такое развертывание событий будет возможно только в случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег и получат судебное решение, которое нужно обязательно выполнить.

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