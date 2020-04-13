Иск Суркисов к Нацбанку: когда состоится ключевое заседание по национализации "Приватбанка"
Большая Палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку. От решения этого дела будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка".
Суть дела семьи Суркисов против Национального банка Украины
Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с бывшими владельцами "Приватбанка" лицами. В НБУ убеждены, что семья Суркисов имела особые отношения с бывшими собственниками банка. Поэтому могла получать кредиты и размещала депозиты в банке не на рыночных условиях. Кроме того, они могли получать инсайдерскую информацию от владельцев.
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Таким образом, семья Суркисов хочет отменить процедуру bail-in. Именно по этой процедуре они были признаны как лица, связанные с бывшими собственниками банка. Поэтому их депозиты были обменены на акции банка, которые позже Нацбанк выкупил за одну гривну во время национализации "Приватбанка".
Что такое Bail-inСтандартная международная практика, когда средства собственников и связанных с ними лиц списываются или же конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег ексвласникам и связанным лицам.
Сколько денег имела семья Суркисов в "Приватбанке"
В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиарда гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро. Эти деньги были на депозитах финучреждения на момент национализации.
- Игорь Суркис (президент ФК "Динамо") имел в Приватбанке счет на 151 миллион гривен,
- Полина Ковалык (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,
- Григорий Суркис (президент УЕФА и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ) – 163,1 миллиона гривен,
- Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,
- Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллиона гривен.
В то же время Суд обязал "Приватбанк" выплатить более 200 миллионов гривен офшорам семьи Суркисов: детали
В чем важность этого дела
Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 миллиарда гривен. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.
"Потенциальные последствия от рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов", – отметили в НБУ.
Среди этих процессов и отмена национализации "Приватбанка".
Когда состоится рассмотрение дела
17 мая 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск семьи Суркисов о взыскании с "Приватбанка" средств. Впоследствии Киевский апелляционный суд подтвердил решение в пользу Суркисов. Поэтому Нацбанк и "Приватбанк" подали кассационную жалобу в Верховный суд.
Большая Палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля. На последнем заседании судом был объявлен перерыв.
Национализация "Приватбанка": главное
- 18 декабря 2016 года НБУ заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. А владельцы наибольшего количества акций банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сами обратились к правительству с предложением национализировать его.
- Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его ("влило" в банк средства) на сумму более 155 миллиардов гривен.
- Впоследствии бывшие владельцы банка начали заявлять, что национализация "Приватбанка" была незаконной. В Украине и в зарубежных юрисдикциях продолжаются судебные споры по этому поводу.
- В декабре 2019 года Кабмин подготовил законопроект, запрещающий возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам. Таким образом власти пытаются защитить "Приватбанк" от посягательств на него экс-владельцев.
- В планах правительства также – взыскать с Коломойского и Боголюбова расходы на национализацию.
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