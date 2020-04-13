Позов Суркісів до Нацбанку: коли відбудеться ключове засідання щодо націоналізації "Приватбанку"

Велика Палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку. Від рішення цієї справи залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації "Приватбанку".

Суть справи родини Суркісів проти Національного банку України

Члени сім’ї Суркісів намагаються у суді довести, що не є пов'язаними з колишніми власниками "Приватбанку" особами. В НБУ переконані, що родина Суркісів мала особливі стосунки з колишніми власниками банку. Відтак могла отримувати кредити та розміщували депозити у банку не на ринкових умовах. Окрім того, вони могли отримувати інсайдерську інформацію від власників.

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В такий спосіб родина Суркісів хоче скасувати процедуру bail-in. Саме за цією процедурою вони були визнані як особи, пов'язані з колишніми власниками банку. Тож їх депозити були обміняні на акції банку, які пізніше Нацбанк викупив за одну гривню під час націоналізації "Приватбанку".

Що таке Bail-inСтандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. При націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам.

Скільки грошей мала родина Суркісів у "Приватбанку"

Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро. Ці гроші були на депозитах фінустанови на момент націоналізації.

Ігор Суркіс (президент ФК "Динамо") мав у "Приватбанку" рахунок на 151 мільйон гривень,

Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,

Григорій Суркіс (віцепрезидент УЄФА та депутат Верховної Ради від ОПЗЖ) – 163,1 мільйона гривень,

Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,

Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільйона гривень.

Водночас Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити понад 200 мільйонів гривень офшорам сім'ї Суркісів: деталі

В чому важливість цієї справи

Під процедуру bail-in потрапили кошти пов’язаних осіб на загальну суму 29,4 мільярда гривень. Завдяки цьому вдалось зменшити фінансове навантаження на державу.

"Потенційні наслідки від розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським та державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації призупинено до розгляду "справи родини Суркісів", – відзначили в НБУ.

Серед цих процесів і скасування націоналізації "Приватбанку".

Коли відбудеться розгляд справи

17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов родини Суркісів щодо стягнення з "Приватбанку" коштів. Згодом Київський апеляційний суд підтвердив рішення на користь Суркісів. Тож Нацбанк та "Приватбанк" подали касаційну скаргу до Верховного суду.

Велика Палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом родини Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня. На останньому засіданні судом була оголошена перерва.

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