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      Дело Суркисов против ПриватБанка: когда Верховный суд возобновит рассмотрение

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      Коли Верховний суд розгляне справу Суркісів проти ПриватБанку
      Коли Верховний суд розгляне справу Суркісів проти ПриватБанку / football24.uа

      Высший судебный орган Украины перенес рассмотрение дела братьев Суркисов относительно их вкладов в "ПриватБанк". Окончательное решение должны были объявить в конце апреля, однако процедуру перенесли из-за давления на суд.

      Розгляд справи у Верховному суді поновиться 18 травня о 10:30. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України на своїй сторінці у фейсбуці.

      Перед тим Верховний суд скаржився на тиск Венедіктової і партії "Демократична сокира" у справі "Привату"

      Верховний Суд мав оголосити рішення у справі 27 квітня, однак переніс це через тиск на суд.

      Розгляд справи був відкладений у звʼязку зі зверненням суддів Великої Палати Верховного Суду до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури щодо втручання в їхню діяльність, пов’язану з розглядом вказаної справи,
      – повідомляли у суді.

      Хто тиснув на суд

      Обґрунтували перенесення розгляду тим, що на суд тиснули одразу декілька сторін.

      • Медіа. "У ЗМІ та в соціальних мережах поширювали інформацію, спрямовану на підрив авторитету судової влади", – заявили судді. За їхніми словами, твердження авторів цих публікацій містять дані про отримання суддями хабарів, змову з позивачами. Крім того, у них містяться погрози.
      • Політична партія "Демократична сокира". Мовляв, люди з символікою цієї партії, а також футбольного клубу "Динамо" неодноразово проводили мітинги під судом, вигукували гасла та вимоги у цій справі.
      • На Ірину Венедіктову. Також члени Великої палати Верховного суду скаржилися на Офіс генпрокурора та особисто Ірину Венедіктову. Мовляв, вона фактично протиставляє судову владу суспільству та державі загалом.

      У чому суть справи?

      Справа пов'язана з націоналізацією "ПриватБанку": тоді за процедурою Bail-in держава викупила акції Суркісів у "ПриватБанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути.

      Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.

      Що таке Bail-in?Традиційна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. При націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам.

      Скільки грошей мала родина Суркісів у "Приватбанку"

      Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро. Ці гроші були на депозитах фінустанови на момент націоналізації.

      • Ігор Суркіс (президент ФК "Динамо") мав у "Приватбанку" рахунок на 151 мільйон гривень,
      • Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,
      • Григорій Суркіс (віцепрезидент УЄФА та депутат Верховної Ради від ОПЗЖ) – 163,1 мільйона гривень,
      • Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,
      • Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільйона гривень.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Решение суда Верховный суд Украины Игорь Коломойский Деньги Ігор Суркіс Григорий Суркис Приватбанк
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