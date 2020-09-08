Програш "Приватбанку" Суркісам: НАБУ відкрило справу через скандальне рішення суду
Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" на 350 мільйонів доларів. За два дні після цього Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу через ухвалення суддею Сергієм Вовком такого рішення.
Члени Ради громадського контролю НАБУ засудили порушення процедур з боку Печерського суду, йдеться в заяві Ради.
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У заяві зазначено, що 4 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо замаху на заволодіння майном "Приватбанку" в особливо великих розмірах.
Хто фігурує у справі
У справі фігурують представники суду, працівники Державної виконавчої служби та працівники 6 офшорних англійських компаній, які пов’язані з олігархами Суркісами.
Чому НАБУ порушило кримінальну справу щодо рішення Печерського суду
Після задоволення Печерським судом позову офшорних компаній олігархів, у банку заявили, що не будуть виплачувати 350 мільйонів доларів Суркісам. Проте на наступний день суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити ці гроші під загрозою арешту майна банку.
Також 3 вересня одіозний суддя Вовк задовольнив заяви офшорних компаній Суркісів про стягнення з "Приватбанку" майже 165 мільйонів доларів.
Рада громадського контролю відкрила справу через порушення процедур з боку Печерського суду та Вовка зокрема. Справу передали детективам НАБУ для розслідування.
Що відомо про справу Суркісів та "Приватбанку"
- 2 вересня адвокат "Приватбанку" Андрій Пожидаєв заявив про програш банком судової справи на 350 мільйонів доларів США.
- У рішенні суду мовилось про обслуговування на цю суму кредитів офшорних компаній, яких пов'язують з Ігорем і Григорієм Суркісами.
- Хоча 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку".
- Зрештою Суркіси, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України. Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що унеможливлює стягнення з держави 350 мільйонів доларів (майже 10 мільярдів гривень) на користь компаній, що належить братам Суркісам.
- Денис Малюська у фейсбуці прокоментував рішення Печерського суду, як "один з найбільших зашкварів в історії судової влади України".