Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" на 350 мільйонів доларів. За два дні після цього Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу через ухвалення суддею Сергієм Вовком такого рішення.

Члени Ради громадського контролю НАБУ засудили порушення процедур з боку Печерського суду, йдеться в заяві Ради.

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У заяві зазначено, що 4 вересня НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо замаху на заволодіння майном "Приватбанку" в особливо великих розмірах.

Хто фігурує у справі

У справі фігурують представники суду, працівники Державної виконавчої служби та працівники 6 офшорних англійських компаній, які пов’язані з олігархами Суркісами.

Чому НАБУ порушило кримінальну справу щодо рішення Печерського суду

Після задоволення Печерським судом позову офшорних компаній олігархів, у банку заявили, що не будуть виплачувати 350 мільйонів доларів Суркісам. Проте на наступний день суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити ці гроші під загрозою арешту майна банку.

Також 3 вересня одіозний суддя Вовк задовольнив заяви офшорних компаній Суркісів про стягнення з "Приватбанку" майже 165 мільйонів доларів.

Рада громадського контролю відкрила справу через порушення процедур з боку Печерського суду та Вовка зокрема. Справу передали детективам НАБУ для розслідування.

Що відомо про справу Суркісів та "Приватбанку"