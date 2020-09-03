Печерський суд в особі судді Сергія Вовка 2 вересня виніс рішення щодо позову офшорних компаній, які пов'язують із братами Суркісами, до "Приватбанку" не на користь останнього. Тепер у державного банку можуть забрати 9,6 мільярда гривень, але Мін'юст наразі збирається подавати апеляцію.

"Один з найбільших зашкварів в історії судової влади України". Так міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці прокоментував рішення Печерського суду у виконанні скандального судді Вовка.

Важливо "Приватбанк" програв братам Суркісам майже 10 мільярдів гривень

Урядовець звернув увагу на те, що "суд без розгляду справи по суті стягнув мільярди гривень з державного банку". При цьому, за словами Малюськи, суд не встановлював, чи дійсно винен ці гроші "Приватбанк", чи не сплила давність та інші факти у справі.

"Ми обов’язково оскаржимо ухвалу в апеляційній інстанції", – наголосив очільник Мін'юсту.

Коротко про скандал навколо Суркісів та "Приватбанку"

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку".

Суть позову – депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів.

У 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (по суті, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.

Брати Григорій та Ігор Суркіси це рішення вважають несправедливим та оскаржують у судах – як українських, так і міжнародних.

Як на рішення Вовка відреагували в уряді, Мінфіні та НБУ – читайте за посиланням.