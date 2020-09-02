Адвокат "Приватбанку" Андрій Пожидаєв заявив про програш банком судової справи на 350 мільйонів доларів США. Це еквівалентно понад 9,6 мільярда гривень.

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку", пише Інтерфакс з посиланням на Андрія Пожидаєва.

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Він пояснив, що в рішення суду мовиться не про виплату банком цієї космічної суми, а обслуговування на неї кредитів офшорних компаній, яких пов'язують з Ігорем і Григорієм Суркісами.

Банк не планує виплачувати 350 мільйонів доларів на користь офшорних компаній, однак їх можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України,

– пояснив Андрій Пожидаєв.

Раніше розгляд цієї справи анонсував міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначав, що вперше в історії України суд розглядатиме питання, де вартість забезпечення позову становитиме мільярди гривень.