"Приватбанк" програв братам Суркісам майже 10 000 000 000 гривень, – адвокат
Адвокат "Приватбанку" Андрій Пожидаєв заявив про програш банком судової справи на 350 мільйонів доларів США. Це еквівалентно понад 9,6 мільярда гривень.
Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку", пише Інтерфакс з посиланням на Андрія Пожидаєва.
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Він пояснив, що в рішення суду мовиться не про виплату банком цієї космічної суми, а обслуговування на неї кредитів офшорних компаній, яких пов'язують з Ігорем і Григорієм Суркісами.
Банк не планує виплачувати 350 мільйонів доларів на користь офшорних компаній, однак їх можуть стягнути їх шляхом звернення до Національного банку України,
– пояснив Андрій Пожидаєв.
Раніше розгляд цієї справи анонсував міністр юстиції Денис Малюська. Він зазначав, що вперше в історії України суд розглядатиме питання, де вартість забезпечення позову становитиме мільярди гривень.
Що таке забезпечення позову?
Це такого роду запобіжний захід. Простими словами, людей, підозрюваних у скоєнні важких злочинів, затримують, аби вони не втекли від правосуддя до винесення вироку.
Натомість коли розглядаються фінансові справи, суд може зобов'язати компанію до забезпечення позову – суми, яка має гарантувати, що в разі виграшу справи позов буде виконано, або ж послуг на цю суму тощо.
Заходи для забезпечення позову бувають різними. Це може бути арешт майна, заборона відповідачеві в судовому процесі вчиняти якісь конкретні дії, заборона на передачу майна тощо.