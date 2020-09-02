Кабмін не погоджується з ухвалою Печерського райсуду Києва про примусове стягнення з "Приватбанку" майже 10 мільярдів гривень на користь компаній братів Суркісів. Рішення планують оскаржити в апеляційному суді. Заяви щодо цього зробили також в Мінфіні та Нацбанку.

Реакція Кабміну на рішення суду

Печерський районний суд ухвалив 2 вересня рішення, яке скероване на фактичне стягнення з "Приватбанку" мільярдів гривень на користь компаній, пов’язаних із братами Суркісами, написав у фейсбуці Денис Шмигаль.

Читайте також "Приватбанк" програв братам Суркісам майже 10 мільярдів гривень, – адвокат

Уряд не погоджується з відповідною ухвалою суду та оскаржить її в апеляційному суді,

– зазначив прем’єр-міністр.

Та додав, що наразі уряд очікує повного тексту рішення, аби сформувати юридичну позицію для апеляції. Однак там переконані, що суд прийняв рішення з порушенням норм процесуального законодавства, не розглядаючи справу по суті.

Шмигаль також запевнив, що рішення суду не стосується питання націоналізації "Приватбанку".

Що кажуть у Мінфіні

У відомстві відреагували на ухвалу Печерського райсуду, заявивши, що не погоджуються з нею. "Міністерство фінансів буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену сьогодні ухвалу", – йдеться в заяві.

Коментар Нацбанку

У НБУ запевняють, що "продовжать захищати законність рішень про націоналізацію "Приватбанку" та докладуть всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати грошей платників податків".

Судові процеси навколо "Приватбанку" тривають. Ми вважаємо, що рішення про конвертацію грошей пов’язаних з ексвласниками осіб було справедливим і адекватним,

– зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Печерський райсуд задовільнив позов Суркісів проти "Приватбанку".

Раніше Ситник розповів, чому справа "Приватбанку" повільно розслідується

Рішення суду щодо позову Суркісів: основне