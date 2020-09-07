У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що унеможливлює стягнення з держави 350 мільйонів доларів (майже 10 мільярдів гривень) на користь компаній, що належить братам Суркісам. Крім того, за даними ЗМІ, НАБУ відкрило кримінальне провадження за цією справою.

Брати Суркіси можуть не побачити 10 мільярдів із "Приватбанку"

Про реєстрацію законопроєкту щодо справи "Приватбанку" та Суркісів написав у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська. Документ зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук і він отримав номер 4064.

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За словами Малюськи, цей проєкт закону "унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів".

Тим часом, за інформацією колишнього народного обранця Сергія Лещенка, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за справою "Приватбанку" та братів Суркісів. Мовиться про замах на заволодіння майном фінустанови в особливо великих розмірах.

Щоправда, фігурантів справи ще не визначили і їх позначають як "групу осіб". Входять у неї:

представники судової влади,

чиновники Державної виконавчої служби,

співробітники шести англійських компаній, пов'язаних з братами Суркісами.

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