Чи отримають брати Суркіси 10 мільярдів від "Приватбанку": держава підготувала кроки у відповідь
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що унеможливлює стягнення з держави 350 мільйонів доларів (майже 10 мільярдів гривень) на користь компаній, що належить братам Суркісам. Крім того, за даними ЗМІ, НАБУ відкрило кримінальне провадження за цією справою.
Брати Суркіси можуть не побачити 10 мільярдів із "Приватбанку"
Про реєстрацію законопроєкту щодо справи "Приватбанку" та Суркісів написав у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська. Документ зареєстрував нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук і він отримав номер 4064.
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За словами Малюськи, цей проєкт закону "унеможливлює нахабну та протизаконну крадіжку 10 мільярдів державних коштів".
Тим часом, за інформацією колишнього народного обранця Сергія Лещенка, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за справою "Приватбанку" та братів Суркісів. Мовиться про замах на заволодіння майном фінустанови в особливо великих розмірах.
Щоправда, фігурантів справи ще не визначили і їх позначають як "групу осіб". Входять у неї:
- представники судової влади,
- чиновники Державної виконавчої служби,
- співробітники шести англійських компаній, пов'язаних з братами Суркісами.
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Коротко про справу Суркісів і "Приватбанку"
- Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Головував на засіданні скандальний суддя Павло Вовк.
- Суть позову – депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів.
- Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (по суті, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.
- 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб.
- Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України. Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.