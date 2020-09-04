Міністр юстиції Денис Малюська зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який дозволяє не стягувати гроші з "Приватбанку" на офшорні рахунки Суркісів. Справа стосується 10 мільярдів гривень.

Що передбачає законопроєкт

Очікувати на розгляд ймовірної апеляції по цій справі довго, а результат не завжди може бути позитивний. Тому нардепи зареєстрували законопроєкт, аби державний "Приватбанк" не платив гроші Суркісам. Про це Малюська написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Законопроєкт передбачає можливість не задовільняти ухвалу суду – тобто не виплачувати компаніям Суркісів близько 10 мільярдів гривень.

Малюська наголосив: щороку "Приватбанк" виплачує дивіденди, розмір яких більший, ніж 10 мільярдів. За словами міністра, відібрати ці гроші у медиків, освітян та пенсіонерів, яких фінансують з бюджету, несправедливо.

Я не хочу мовчати і спостерігати, як крадуть гроші та нищать довіру до судів. Особливо моїми руками. Нагадаю, Департамент державної виконавчої служби є у системі Мін’юсту,

– написав Малюська.

Політик додав, що не оформляв законопроєкт як урядовий задля економії часу. Погодження всередині уряду триватиме мінімум тиждень. Також Малюська пояснив, чому не можна виплатити Суркісам 10 мільярдів.

"Якщо суд розгляне справу, встановить, що гроші потрібно повертати, і таке рішення набере законної сили – значить так тому і бути. Але тут суд нічого не досліджував і не аналізував. Відбувається не правосуддя, а знущання над ним", – підсумував міністр.

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