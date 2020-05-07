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      На користь Суркісів: Мін'юст хоче стягнути з "Приватбанку" 250 мільйонів доларів

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      Чи отримають Суркіси мільйони від "Приватбанку"
      Чи отримають Суркіси мільйони від "Приватбанку"

      Держвиконавець хоче стягнути з "Приватбанку" 250 мільйонів доларів на користь родини Суркісів. Раніше в Мін'юсті запевняли, що підстав для цього немає.

      У пресслужбі "Приватбанку" стверджують, що отримали від Міністерства юстиції вже чотири нові постанови.

      Актуально Справа Суркісів проти "Приватбанку": з'явилась нова дата розгляду Верховним судом

      У "Приватбанку" нагадали, що рішення по суті цієї справи ще не прийнято. Там також пообіцяли звернутися до правоохоронних органів, суду та на ім'я голови Мін'юсту з вимогою пояснити подібні дії.

      Зверніть увагу! Найвищий судовий орган України розгляне справи братів Суркісів щодо їхніх вкладів у "Приватбанку" 15 червня. Остаточне рішення мали оголосити ще наприкінці квітня, однак процедуру перенесли через тиск на суд.

      Чому Суркіси претендують на 250 мільйонів доларів від "Приватбанку"

      Справа пов'язана з націоналізацією "Приватбанку": тоді за так званою процедурою Bail-in держава викупила акції Суркісів у "Приватбанку" за 1 гривню. Розмір депозитів Суркісів становить близько 1 мільярда гривень, які вони хочуть повернути.

      Суд ще у 2017 році постановив повернути ці гроші, але апеляційні розгляди тривають досі.

      Що відомо про процедуру Bail-in? Це міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. При націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам.

      Скільки грошей мала сім'я Суркісів у "Приватбанку"

      Загалом родина Суркісів планує стягнути з "Приватбанку" коштів на загальну суму в 1,05 мільярдів гривень, 266,2 тисячі доларів США та 7,8 тисячі євро. Ці гроші були на депозитах фінустанови на момент націоналізації.

      • Ігор Суркіс (президент ФК "Динамо") мав у "Приватбанку" рахунок на 151 мільйон гривень,
      • Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) – 514,1 мільйона гривень,
      • Григорій Суркіс (віцепрезидент УЄФА та депутат Верховної Ради від ОПЗЖ) – 163,1 мільйона гривень,
      • Марина Суркіс (донька Ігоря Суркіса) – 174,5 мільйона гривень,
      • Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) – 44,8 мільйона гривень.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Ігор Суркіс Григорій Суркіс Банки Верховний суд України Приватбанк Міністерство юстиції
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