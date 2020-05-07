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      В пользу Суркисов: Минюст хочет взыскать с "Приватбанка" 250 миллионов долларов

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      Получат ли Суркисы миллионы от "Приватбанка"
      Получат ли Суркисы миллионы от "Приватбанка"

      Госисполнитель хочет взыскать с "Приватбанка" 250 миллионов долларов в пользу семьи Суркисов. Ранее в Минюсте уверяли, что оснований для этого нет.

      В пресс-службе "Приватбанка" утверждают, что получили от Министерства юстиции уже четыре новых постановления.

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      В "Приватбанке" напомнили, что решение по существу этого дела еще не принято. Там также пообещали обратиться в правоохранительные органы, суд и на имя главы Минюста с требованием объяснить подобные действия.

      Обратите внимание! Высший судебный орган Украины рассмотрит дела братьев Суркисов по их вкладам в "Приватбанке" 15 июня. Окончательное решение должны были объявить еще в конце апреля, однако процедуру перенесли из-за давления на суд.

      Почему Суркисы претендуют на 250 миллионов долларов от "Приватбанка"

      Дело связано с национализацией "Приватбанка": тогда по так называемой процедуре Bail-in государство выкупило акции Суркисов в "Приватбанке" за 1 гривну. Размер депозитов Суркисов составляет около 1 миллиарда гривен, которые они хотят вернуть.

      Суд еще в 2017 году постановил вернуть эти деньги, но апелляционные разбирательства продолжаются.

      Что известно о процедуре Bail-in?Это международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным лицам.

      Сколько денег имела семья Суркисов в "Приватбанке"

      В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиардов гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро. Эти деньги были на депозитах финучреждения на момент национализации.

      • Игорь Суркис (президент ФК "Динамо") имел в "Приватбанке" счет на 151 миллионов гривен,
      • Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,
      • Григорий Суркис (вице-президент УЕФА и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ) – 163,1 миллиона гривен,
      • Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,
      • Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллиона гривен.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Ігор Суркіс Григорий Суркис Банки Верховный суд Украины Приватбанк Министерство юстиции
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