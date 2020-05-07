В пользу Суркисов: Минюст хочет взыскать с "Приватбанка" 250 миллионов долларов
Госисполнитель хочет взыскать с "Приватбанка" 250 миллионов долларов в пользу семьи Суркисов. Ранее в Минюсте уверяли, что оснований для этого нет.
В пресс-службе "Приватбанка" утверждают, что получили от Министерства юстиции уже четыре новых постановления.
Актуально Дело Суркисов против "Приватбанка": появилась новая дата рассмотрения Верховным судом
В "Приватбанке" напомнили, что решение по существу этого дела еще не принято. Там также пообещали обратиться в правоохранительные органы, суд и на имя главы Минюста с требованием объяснить подобные действия.
Обратите внимание! Высший судебный орган Украины рассмотрит дела братьев Суркисов по их вкладам в "Приватбанке" 15 июня. Окончательное решение должны были объявить еще в конце апреля, однако процедуру перенесли из-за давления на суд.
Почему Суркисы претендуют на 250 миллионов долларов от "Приватбанка"
Дело связано с национализацией "Приватбанка": тогда по так называемой процедуре Bail-in государство выкупило акции Суркисов в "Приватбанке" за 1 гривну. Размер депозитов Суркисов составляет около 1 миллиарда гривен, которые они хотят вернуть.
Суд еще в 2017 году постановил вернуть эти деньги, но апелляционные разбирательства продолжаются.
Что известно о процедуре Bail-in?Это международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным лицам.
Сколько денег имела семья Суркисов в "Приватбанке"
В общем семья Суркисов планирует взыскать с "Приватбанка" средств на общую сумму в 1,05 миллиардов гривен, 266,2 тысячи долларов США и 7,8 тысячи евро. Эти деньги были на депозитах финучреждения на момент национализации.
- Игорь Суркис (президент ФК "Динамо") имел в "Приватбанке" счет на 151 миллионов гривен,
- Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) – 514,1 миллиона гривен,
- Григорий Суркис (вице-президент УЕФА и депутат Верховной Рады от ОПЗЖ) – 163,1 миллиона гривен,
- Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 миллиона гривен,
- Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) – 44,8 миллиона гривен.