Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования, – НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования по делу "Династия". В то же время в САП планируют просить для Ермака содержание под стражей с альтернативой залога.

Об этом во время брифинга заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

Какое заявление сделал Кривонос?

Кривонос во время брифинга по делу "Династия" заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является фигурантом досудебного расследования. По его словам, глава государства "не фигурировал и не фигурирует" в производстве, которое сейчас расследуют НАБУ и САП.

В то же время он отметил, что следствие продолжает проверять другие версии о принадлежности отдельного имущества.

Президент Украины не фигурирует в досудебном производстве. Другие следственные версии о принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования. Оно продолжается,

– заявил Семен Кривонос.

Кривонос также отказался называть компании, которые проверяют в рамках дела, объяснив это необходимостью соблюдать презумпцию невиновности и не вредить следствию.

"Я говорю о направлении, оборонное направление, о котором мы говорили еще в начале, когда публиковали первые сведения об операции "Мидас". Он так же расследуется в рамках НАБУ, и расследуются производители и отдельные производители дронов", – сказал он.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко во время брифинга также сообщил о намерении прокуратуры ходатайствовать о мере пресечения для Ермака. По его словам, ведомство будет просить суд избрать содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 180 миллионов гривен.

Других деталей относительно подозрения или обстоятельств дела во время брифинга пока не озвучили.

Что известно о деле "Династия"?

Дело "Династии" касается масштабной схемы по легализации имущества на более 460 миллионов гривен, которую расследуют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, деньги отмывали через строительство элитного коттеджного городка в Козин в районе Конча-Заспы. Речь идет о возведении четырех частных резиденций, спа-зоны и вспомогательных сооружений на территории около 8 гектаров.

Следователи считают, что финансирование строительства осуществлялось за счет коррупционных схем, связанных с "Энергоатомом". Часть средств, по версии НАБУ, проводили через специальную "прачечную", которая была подконтрольна одному из бизнесменов-фигурантов.

Только через эту схему могли легализовать почти 9 миллионов долларов. 12 мая подозрения по делу вручили еще шести лицам, среди которых бывший вице-премьер-министр и бизнесмен, связанный со спецоперацией "Мидас". По данным СМИ, речь идет о Миндиче и Чернышеве.

Также в рамках расследования правоохранители проводили следственные действия в отношении экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которому впоследствии сообщили о подозрении.