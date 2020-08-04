Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. В изоляторе временного содержания он пробудет минимум до 11 сентября.

Таким образом, суд оставил без рассмотрения апелляцию защиты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято коллегией судей.

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