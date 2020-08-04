Дело Екатерины Гандзюк: Мангера оставили под стражей до 11 сентября
Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. В изоляторе временного содержания он пробудет минимум до 11 сентября.
Таким образом, суд оставил без рассмотрения апелляцию защиты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
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По результатам апелляционного рассмотрения постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 14 июля 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято коллегией судей.
Убийство Гандзюк и след Мангера в преступлении: коротко
- Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.
- Гандзюк вроде мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей. Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о подготовке преступления.
- Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября она умерла в больнице.
- Приговор по делу уже получили 5 человек, которые сознались и пошли на сделку со следствием.