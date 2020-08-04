Справа Катерини Гандзюк: Мангера залишили під вартою до 11 вересня
Київський апеляційний суд залишив під вартою главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера. В ізоляторі тимчасового тримання він пробуде щонайменше до 11 вересня.
Таким чином суд залишив без розгляду апеляцію захисту. Про це повідомили в пресслужбі суду.
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За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що рішення було прийняте колегією суддів.
Вбивство Гандзюк і слід Мангера у злочині: коротко
- Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
- Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців. Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.
- Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада вона померла в лікарні.
- Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.