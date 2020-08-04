Київський апеляційний суд залишив під вартою главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера. В ізоляторі тимчасового тримання він пробуде щонайменше до 11 вересня.

Таким чином суд залишив без розгляду апеляцію захисту. Про це повідомили в пресслужбі суду.

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За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення,

– мовиться у повідомленні.

Зазначається, що рішення було прийняте колегією суддів.

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