Риски есть: политолог оценил, будет ли иметь подозрение Ермаку последствия для Зеленского

Бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку объявили подозрение в незаконном завладении средствами. Коррупционная схема, в которой его подозревают, уже негативно повлияла на весь аппарат ОП.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, объяснив, что сразу после освобождения Ермака в ноябре 2025 года, возникли репутационные риски и для Владимира Зеленского. Сейчас они только усилились.

Как подозрение Ермаку повлияло на Зеленского?

Осенью 2025 года в Украине прогремел большой коррупционный скандал, который получил название "Миндичгейт". К нему были привлечены топ-чиновники и чиновники из близкого окружения президента. Обыски в частности проходили и у тогдашнего руководителя ОП Андрея Ермака. После этого он написал заявление на увольнение.

Подозрения уже получили Тимур Миндич, Алексей Чернышов и также Андрей Ермак. Последнего подозревают в незаконной легализации миллионов гривен на строительстве резиденций под Киевом. По слухам, одна из них могла принадлежать и президенту.

Безусловно, это бьет по репутационным позициям Зеленского, но правовых рисков для него нет пока он является Президентом Украины. По сообщению НАБУ, он не фигурирует в этом деле. Впрочем политические, рейтинговые риски точно будут,

– подчеркнул политолог.

Катастрофы точно не произойдет. Можем вспомнить, что в ноябре 2025-го Владимир Зеленский из-за истории с коррупцией потерял 10% рейтинга, но за короткое время его вернул, когда начал противостоять американскому "мирному плану".

Впрочем если появятся новые факты, то это может повлиять на Зеленского, на его решение снова баллотироваться на пост президента.

Что определит дальнейший рейтинг Зеленского?

Сегодня Владимир Зеленский не комментирует дело Ермака. Его сторонники не верят в вину бывшего главы ОП, они объясняют дело "поиском врагов", вмешательством россиян или американцев. Оппоненты Зеленского наоборот усиливают свою риторику. Происходит поляризация общества.

Эта ситуация будет влиять на тех, кто частично доверяет Зеленскому, нет сложившегося отношения к президенту. Именно от этих людей зависит его политическая перспектива,

– пояснил Владимир Фесенко.

Конечно, негативная информация о конкретном политике требует реакции. Но одна из наиболее эффективных тактик в подобных ситуациях – игнорирование. Ведь как только начинаются комментарии, это вызывает дополнительное обсуждение и создает впечатление причастности к ситуации.

Игнорирование иногда помогает "потушить" конфликт. Оправдание наоборот только увеличивает подозрение. Несмотря на это, рано или поздно, но отвечать придется. Особенно, когда дойдет до выборов, это дело активно будут обсуждать. Владимиру Зеленскому нужно сформулировать четкий ответ.

Что известно о деле Ермака?

Бывшего руководителя Офиса Президента подозревают в незаконном получении средств. Детективы НАБУ и САП установили, что организованная группа работала над строительством имений под Киевом еще с 2021 года. Так участники легализовали 460 миллионов.

Андрею Ермаку избрали меру пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Бывший чиновник заявил, что таких денег у него нет, но добавил, что надеется на помощь друзей и знакомых. В течение дня сумму не собрали, поэтому ночь с 14 на 15 мая Ермак провел в следственном изоляторе.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что правоохранительная система Украины работает и четко доказывает, что неприкасаемых у нас нет. Он добавил, что Ермак был одним из ключевых модераторов в первые годы войны и работал "эффективно и, возможно, в чем-то неэффективно".